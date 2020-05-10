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Baldızını ve bacanağını öldürdü, cinayeti eşine dinletti

Erzurum'da bacanağını ve baldızını öldüren eski uzman çavuş cinayeti işlemeden önce eşini arayarak "Şimdi kardeşini ve onun kocasını öldüreceğim" deyip bu anları saniye saniye eşine dinletti. Şahıs, baldızını ve bacanağını öldürdükten sonra ise eşinin banka hesabına "kan paran hayırlı olsun" başlığıyla 32 bin lira gönderdi.
 10 Mayıs 2020 13:34
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Baldızını ve bacanağını öldürdü, cinayeti eşine dinletti

Erzurum'da bacanağını ve baldızını öldüren eski uzman çavuş cinayeti işlemeden önce eşini arayarak "Şimdi kardeşini ve onun kocasını öldüreceğim" deyip bu anları saniye saniye eşine dinletti. Şahıs, baldızını ve bacanağını öldürdükten sonra ise eşinin banka hesabına "kan paran hayırlı olsun" başlığıyla 32 bin lira gönderdi.

Olay, dün gece saat 22.10 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde meydana geldi. İddiaya göre, uzman çavuşluktan ihraç edilen Mükremin T. (41), 2 ay önce ayrıldığı eşinin kız kardeşi Hülya Ö.'nün (29) evinin önüne geldi. Dışarıda bekleyen Mükremin T., bacanağı Fatih Ö. ve eşi Hülya Ö.'nün araçlarına bindiği sırada tabancasıyla yanlarına gitti. Mükremin T., aracın kapısını açarak önce sürücü koltuğundaki bacanağını, ardından araçtan kaçmaya çalışan baldızını vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatih Ö.'nün araç içerisindeki cansız bedeniyle karşılaşırken Hülya Ö.'nün ağır yaralı olduğunu belirledi. Hülya Ö. yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mükremin T.'nin eski eşi Fatma Çelik ise cinayet öncesi ve cinayet sırasında yaşananları anlattı.

Eniştesinin esprisine güldüğü için eski kocasının kıskanıp herkesi ölümle tehdit ettiğini ifade eden Çelik, "2 ay önce kardeşim Hülya ve eniştem Fatih kardeşim hasta olduğu gelip bizde kaldılar. Fatih esprili bir çocuktu, o gün bir espri yaptı ben de gülmüştüm. Eski kocam bunu takıntı haline getirmiş. Her gün bana 'Sen Fatih'i seviyorsun' demeye başladı. Ben de sinirlendim bu durumu ailemle paylaştım. Babamda eşimle konuştu durumu. Bir şirkette çalışıyordum oraya geldi. Bana dedi ki 'Fatih'le olduğunu düşünüyorum.' Ben de sinirlenerek 'Kardeşlerim neyse Fatih de benim için' o dedim. Erkek kardeşimi aradım o da savcılığa vermemi söyledi. Ben de öyle yaptım. Bu sürede beni hep 'öldüreceğim' diye tehdit etti. Korkumuzdan kardeşim akşam iş yerinden gelip beni alıyordu" dedi.

"Önce kardeşimin ve eniştemin cinayetini telefonla dinletti, sonra kan parası gönderdi"

Eski eşinin cinayeti işlemeden önce kendisini arayarak kardeşinin çığlıklarını dinlettiğini belirten Çelik, "2 ay boyunca bizi çocuklarımla odada tutup şiddet uyguluyordu. Ben aileme söyleyemedim. Kardeşlerini öldürürüm diyordu. Bu yüzden kız kardeşimi öldürdü. Her şeyi söylediğim için öldürdü. Dün beni aradı kardeşini öldüreceğim diye. Ben kardeşimin çığlıklarını kulaklarımla dinledim. Üzerine bir şarjör boşalttı. Dün cinayetten hemen sonra benim hesap numarama 32 bin lira göndererek 'kan paran hayırlı olsun' yazmış" ifadelerini kullandı.

"Eski eşim taciz suçundan görevinden ihraç edildi"

Eski eşinin bir kadına taciz içerikli mesajlar attığı için görevden ihraç edildiğini kaydeden Çelik, "Uzman çavuşken bir evli kadına mesaj atıyor. Sonra mesajlarına karşılık alamıyor. Kadın da gidip bu adamı şikayet ediyor. Daha sonra dava açılıyor. Açılan davanın ardından görevden ihraç edildi. Taciz suçundan atıldı" açıklamalarında bulundu.

Erzurum'da eski uzman çavuş baldızı ve bacanağını öldürdü
İhlas Haber Ajansı
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