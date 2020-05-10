65 yaş üstü ilk banka hesaplarını kontrol etti

Korona virüs tedbirleri kapsamında 50 gündür evlerinden çıkamayan 65 üstü vatandaşlar, 4 saatlik izinle birlikte sokak ve caddelere akın etti. Kimi tarihi mekanların olduğu bölgelerde güneşin tadını çıkarırken, kimi ise parklarda dinlenip temiz hava aldı, bazıları da bankamatiklerde hesaplarını kontrol etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar 50 günün ardından ilk defa Bursa sokaklarında adım attı. Recep Tayyip Erdoğan'un müjdeleyerek haber verdiği 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş kalan sokak ve caddelerden tarihi mekanların keyfini çıkardı. Kimi vatandaşın ise bankamatik önünde hesaplarını kontrol etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

50 gün sonra sokağa çıktığı için mutlu olduğunu söyleyen 75 yaşındaki Seher Ubay, 50 gündür evde yemek, börek yaptığını ve kilo aldığını söyleyerek, sokağa çıkma kısıtlamaları bitene kadar 65 yaş üstü vatandaşlar için Pazar günleri bu uygulamanın devam etmesi gerektiğini söyledi.