65 yaş üstü ilk banka hesaplarını kontrol etti
|10 Mayıs 2020 14:04
|Yazdır
Korona virüs tedbirleri kapsamında 50 gündür evlerinden çıkamayan 65 üstü vatandaşlar, 4 saatlik izinle birlikte sokak ve caddelere akın etti. Kimi tarihi mekanların olduğu bölgelerde güneşin tadını çıkarırken, kimi ise parklarda dinlenip temiz hava aldı, bazıları da bankamatiklerde hesaplarını kontrol etti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar 50 günün ardından ilk defa Bursa sokaklarında adım attı. Recep Tayyip Erdoğan'un müjdeleyerek haber verdiği 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş kalan sokak ve caddelerden tarihi mekanların keyfini çıkardı. Kimi vatandaşın ise bankamatik önünde hesaplarını kontrol etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
50 gün sonra sokağa çıktığı için mutlu olduğunu söyleyen 75 yaşındaki Seher Ubay, 50 gündür evde yemek, börek yaptığını ve kilo aldığını söyleyerek, sokağa çıkma kısıtlamaları bitene kadar 65 yaş üstü vatandaşlar için Pazar günleri bu uygulamanın devam etmesi gerektiğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıtıldı
10 Mayıs 2020 15:44
|Ankara'da, 5 çocuk annesi ayı saldırısında öldü!
10 Mayıs 2020 15:39
|Türkiye'nin ilk kadın trafik polisi: Anne olarak çok gururluyum
10 Mayıs 2020 15:16
|Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük ölçüde uyuluyor
10 Mayıs 2020 15:07
|Kayıp doktoru arama çalışmaları devam ediyor
10 Mayıs 2020 15:03
|Virüse çok kızan Umay: Onun yüzünden annemi göremiyorum
10 Mayıs 2020 13:15
|'Koronavirüsün neferlerinin' sahur sofralarını kuruyorlar
10 Mayıs 2020 12:44
|Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına drone ile Anneler Günü sürprizi
10 Mayıs 2020 12:15
|Onlar karantina yurtlarının gizli kahramanları
10 Mayıs 2020 11:58
|Fedakar annesine 'dünya birinciliği'ni hediye etti
10 Mayıs 2020 11:53