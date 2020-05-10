Maske üretimi yapılan fabrikada korona karantinası
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde maske üretimi yapılan bir fabrikanın çalışanında korona virüsü tespit edildi. Virüs tespit edilmesi üzerine fabrika ve 70 çalışan karantinaya alındı.
|10 Mayıs 2020 14:32
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde maske üretimi yapılan bir fabrikanın çalışanında korona virüsü tespit edildi. Virüs tespit edilmesi üzerine fabrika ve 70 çalışan karantinaya alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde maske üretimi yapılan bir tekstil fabrikası çalışanında korona virüs testi pozitif çıktı. 70 kişinin çalıştığı ve 45 gündür maske üretimi yapıldığı öğrenilen fabrika jandarma ekiplerince kapatılarak karantinaya alındı. Fabrikada çalışan 70 kişi de ekiplerce evlerinden alınarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarına götürülerek karantinaya alındı. Korona virüsü çıkan fabrikada üretilen maskelerin nereye gönderildiği ile ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.
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