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Meral Akşener: Erken seçime gerek yok

Katıldığı canlı yayında erken seçim sorusuna Akşener "İçinde bulunduğumuz şartlarda erken seçim görmüyorum" dedi.
 10 Mayıs 2020 14:58
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Meral Akşener: Erken seçime gerek yok

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de Çalar Saat Hafta Sonu programına katıldı.

Canlı yayınında gündeme dair yaptığı açıklamada Akşener, erken seçim iddiaları ile ilgili konuştu. Akşener, erken seçim için mevcut şartların oluşmadığını söyledi.

ERKEN SEÇİME GEREK YOK
Akşener erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Başından beri erken seçimle ilgili herhangi bir hissiyatı barındırmadım. İçinde bulunduğumuz şartlarda erken seçim görmüyorum" yorumunu yaptı.
Anadolu Ajansı
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