Meral Akşener: Erken seçime gerek yok
Katıldığı canlı yayında erken seçim sorusuna Akşener "İçinde bulunduğumuz şartlarda erken seçim görmüyorum" dedi.
|10 Mayıs 2020 14:58
|Yazdır
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de Çalar Saat Hafta Sonu programına katıldı.
Canlı yayınında gündeme dair yaptığı açıklamada Akşener, erken seçim iddiaları ile ilgili konuştu. Akşener, erken seçim için mevcut şartların oluşmadığını söyledi.
ERKEN SEÇİME GEREK YOK
Akşener erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Başından beri erken seçimle ilgili herhangi bir hissiyatı barındırmadım. İçinde bulunduğumuz şartlarda erken seçim görmüyorum" yorumunu yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Selçuk, Edirne'deki meslektaşlarıyla buluştu
10 Mayıs 2020 15:26
|Erdoğan: İstanbul'un tüm acil ihtiyaçlarını karşılıyoruz
10 Mayıs 2020 15:21
|Bakan Selçuk'tan duygulandıran 'Anneler Günü' paylaşımı
10 Mayıs 2020 13:23
|Bakan Selçuk: Okulların açılmasında hedef 1 Haziran
10 Mayıs 2020 11:06
|AK Partili Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
10 Mayıs 2020 09:27
|10 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
10 Mayıs 2020 00:01
|Bakan Koca'dan 'sosyal mesafeli bank' paylaşımı
09 Mayıs 2020 23:30
|Esra Elönü: Konuğumun ifadelerine müdahale etmem gerekirdi
09 Mayıs 2020 22:19
|Türkiye, Kazakistan'a tıbbi malzeme paketi gönderdi
09 Mayıs 2020 21:21
|MHP, bu fotoğrafla spekülasyonlara son verdi
09 Mayıs 2020 21:10