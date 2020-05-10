Meral Akşener: Erken seçime gerek yok

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de Çalar Saat Hafta Sonu programına katıldı.

Canlı yayınında gündeme dair yaptığı açıklamada Akşener, erken seçim iddiaları ile ilgili konuştu. Akşener, erken seçim için mevcut şartların oluşmadığını söyledi.

ERKEN SEÇİME GEREK YOK

Akşener erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Başından beri erken seçimle ilgili herhangi bir hissiyatı barındırmadım. İçinde bulunduğumuz şartlarda erken seçim görmüyorum" yorumunu yaptı.