Umre parası iadesi için açıklama
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://hacumre.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden "Umre Para İadesi Talep Ekranı"na T.C. kimlik numarası girilerek başvuru yapılabilecek
|10 Mayıs 2020 15:00
|Yazdır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında umreye gidemeyenlerin para iadelerinin banka hesabına gönderilmesi veya adrese elden teslim için internet üzerinden başvurular başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda umreye gidemeyenlerin ücret iadelerinin banka hesabına gönderilmesi veya talep edeceği adrese elden teslim için başvuru ekranı açıldı.
Vatandaşlar, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://hacumre.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden "Umre Para İadesi Talep Ekranı"na T.C. kimlik numaralarını girerek başvuru yapabilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
10 Mayıs 2020 14:35
|Maske üretimi yapılan fabrikada korona karantinası
10 Mayıs 2020 14:32
|Bakan Ersoy, Sağlıklı Turizm programını açıkladı
10 Mayıs 2020 14:28
|BDDK Başkanı'ndan 3 bankaya işlem yasağı açıklaması
10 Mayıs 2020 14:14
|AVM ve berberler yarın açık: Gitmeden önce bunlara dikkat!
10 Mayıs 2020 13:26
|İstanbul koronavirüse karşı elde ettiği başarıyla sembol şehir olmaya aday
10 Mayıs 2020 11:42
|19 Mayıs ve bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
10 Mayıs 2020 11:34
|Sağlık Bakanlığından hastaneye gidemeyen gebeler için uzaktan eğitim
10 Mayıs 2020 10:37
|Bakan Koca paylaştı: Beklenen gün geldi
10 Mayıs 2020 09:52
|Önce test sonra uçuş
10 Mayıs 2020 09:10