Ankara'da, 5 çocuk annesi ayı saldırısında öldü!

SAĞLIK-SEN DE ÇALIŞANLARIN SÖZLEŞMELİ ALIMLARA BAŞVURUSUNUN ENGELLENMESİNİ İSTEDİ Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılı içindeki sözleşmeli personel alımlarında, hali hazırda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanların atamasının yapılmamasına yönelik olarak, mevzuat değişikliği yapmıştı. Sağlık kolunda yetkili sendika olan Sağlık-Sen de çalışanların Sağlık Bakanlığının sözleşmeli alımlara başvurusunun engellenmesini istedi.