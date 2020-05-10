50 gün sonra sokağa çıktı, 'TV ile konuşmaya başladım' dedi

Koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla evlerinden çıktı. Saatlerin 11.00'i göstermesiyle Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara çıkmaya başladı. Özellikle merkez Osmangazi ilçesindeki Kanalboyu Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Yürüyüş yoluna çıkan vatandaşlar, hem gezdi hem de birbirleriyle sohbet etti.

'YAŞLILIK ZORMUŞ'

65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte 2 aydır evden çıkmadığını söyleyen Kaya Ali Turhan (71), "Evin üst katında teras var. Aşağı yukarı inip çıkarak idman yapıyorduk ama öyle şansı olmayanlarda var. Şimdi dışarı çıktık. Güneş dokunmasın diye kasket aldım. Biraz yürüyüp eve döneceğiz. Torunlarla birlikte eve mahkum olduk. Biraz hava aldık. İnşallah haftaya da serbest bırakırlar. Yaprakları, çiçekleri gördük. Yaşlılık zormuş. Çocuklarımız erzak getiriyorlar. Erzaktan yana sıkıntımız yok" dedi.

'YEŞİLE, İNSAN YÜZÜNE HASRETİZ'

Kısıtlama dolayısıyla evden çıkamadığı için sıkıntıdan televizyonla konuşmaya başladığını söyleyen Abdurrahman Berberoğlu (73), "55 gündür evdeyim. Evden dışarı çıkmıyorum. Eşim rahmetli oldu. Tek başıma yaşıyorum. Komşularım sağ olsun ihtiyaçlarımı görüyorlar. Oğlum Eskişehir'de yaşıyor. Yanına gidemiyorum. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Yeşile hasretiz. İnsan yüzü görmeye hasretiz. Muhabbet etmeye hasretiz. Bunları yapamadığımız için kendimizi kitaba verdik. Bol bol kitap okudum. Televizyon izledim. Bu krizi atlatmamız için kurallara uymamız lazım. Her yerde eşim aklıma geliyor. Muhabbet edecek kimse olsa bu kadar canım sıkılmayacak. Apartmanda oturduğum için hayvan da besleyemiyorum. Bu da olmayınca iyice canımız sıkıldı. Kuş besledim, oda bir yere kadar. Televizyonla konuşmaya başladım. Gören olsa deli diyecek. 55 günün acısını sizle çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.

'4 SAAT SPOR YAPACAĞIZ'

Kısıtlama boyunca evde olduğu için kilo aldığını, 4 saat boyunca spor yapmak amaçlı dışarı çıktığını söyleyen Ali Kemal Taşkın (68) ise, "Hastalık başladığından beri evde kaldık. Allah devletimizden razı olsun. Biz 65 yaş üstü yaşlılar bugün 4 saat antrenman yapacağız. Evlerde kaldık, kilo aldık. Hükümetimizde iyi çalışıyor. Emekliyiz, bir ihtiyacımız yok. Evdeyiz ama dışarıda hayat var. Tek dileğimiz bayramda normal günlere geri dönmek. Evde kalınca 3-4 kilo aldık, obezite olduk. Bugün dışarıya çıktık, mutlu olduk" diye konuştu.