Yarın açılacak AVM'lerde çoğu mağaza kapalı
|10 Mayıs 2020 15:56
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Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında, alışveriş merkezlerinin içinde bulunan birçok mağaza, faaliyetlerini geçici süreliğine durdurdu. Bunun üzerine AVM'lerde sadece market ve eczaneler, belirli saatlerde hizmet vermeye devam etti. Geçen 1 aylık süre sonunda ise AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılacağı açıklandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açılış sürecinde uygulanması gereken hijyen tedbirleri ise AVM yönetimlerince uygulandı. Antalya kent merkezinde bulunan alışveriş merkezinde de açılış için gerekli önlemler alındı. AVM'de bulunan 130 mağazadan yalnızca 15'i açılacak. Antalya'daki bazı AVM'ler ise açılışlarını 1 Haziran itibarıyla yapacak.
AVM'nin giriş kapısına maskesiz giriş yapılamayacağı uyarısı asılırken, gelen ziyaretçilerin ateşi ölçülecek. Bunların yanı sıra koridorlara sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi gerektiğini belirten uyarılar yerleştirildi, yemek katındaki tüm masa ve sandalyeler kaldırıldı, AVM içine koronavirüsle ilgili bilgilendirici afişler asıldı.
Tuvaletlerin kapıları, temassız çalışmaya başlarken, lavabolar birer boşluk bırakılacak şekilde ayarlandı. AVM içinde temizlik için 'dezenfeksiyon ekibi' kuruldu, asansör ve yürüyen merdivenler, sosyal mesafe kuralına göre dizayn edildi.
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