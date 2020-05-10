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İmam, kedi yavrularına mescitte sahip çıktı

Tekirdağ'da bir imam, mescidin penceresinden giren kedinin doğurduktan sonra terk ettiği 3 yavruya süt vererek bakımlarını yapıyor.
 10 Mayıs 2020 16:33
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İmam, kedi yavrularına mescitte sahip çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir imam, görev yaptığı mescitte bulduğu 3 kedi yavrusuna "bebek gibi" bakıyor.

Nusratiye Mahallesi'nde Çorlu Müftülüğüne bağlı Akşemsettin Mescidi'nde görevli imam hatip İbrahim Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişi bir süredir kısıtlanan mescidi belirli zamanlarda kontrol ediyor. Yaklaşık bir hafta önce mescide giren Yılmaz, içerinin havalanması için açık bıraktığı pencereden giren kedinin doğurduğu 3 yavruyla karşılaştı.

Yılmaz, annelerinin bırakıp gittiği kedi yavrularını temizledi, bakımlarını yaptı ve uyumaları için seccadenin üzerine yatırdı. Kedilere düzenli olarak biberonla süt veren Yılmaz, hayvanlara büyük bir şefkatle yaklaşıyor.

"Biz hayvanlara şefkatle yaklaşan dinin mensuplarıyız"

Yılmaz, AA muhabirine, mescitte üst kata çıkan merdivenlerde kedi yavrularını görünce çok şaşırdığını söyledi. Yeni doğmuş kedileri hayatta tutabilmek için yoğun çaba gösterdiğini anlatan Yılmaz, "Önce kedileri temizledim. Sonra süt içirdim ve seccadeye yatırdım." dedi.

Görevli olduğu mescidi sık sık kontrol ettiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yavruları merdivenlerde ıslak zeminde gördüm. Hemen bakıma aldım. Bunu bir insanlık görevi olarak yaptım çünkü biz hayvanlara şefkat ve merhametle davranmayı emreden bir dinin mensuplarıyız. Peygamber Efendimizin 'Siz yerdekilere merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin, sizi affetsin, bağışlasın' hadisiyle bunu herkesin yapması gerekir."

İslam aleminin ramazan ayında bulunduğunu anımsatan Yılmaz, "Rahmet bölümü geride kaldı, şu an mağfiret bölümündeyiz. Canlılar bize Allah'ın emaneti. Onlara şefkatle yaklaşmak, koruyup gözetmek, onlara destek olmak hepimizin görevi.'' diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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