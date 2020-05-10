Sağlık Müdürlüğü devreye girdi, 3 ay sonra oğlunu görebildi
|10 Mayıs 2020 16:56
|Yazdır
Tekirdağ'da 3 aydır annesini göremeyen sağlık çalışanı için İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Akıllı telefonu olmayan anne, 3 ay sonra oğlunun yüzünü görebildi.
Anneler Günü kapsamında Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan araştırmada, korona virüs nedeniyle Onay Ceylan isimli sağlık çalışanının Çorum'daki annesini göremediği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibat kurarak korona virüs nedeniyle gidemediği ve akıllı telefonu olmadığı için annesini göremeyen Onay Ceylan'a annesiyle görüntülü görüştürmek için planlama yaptı.
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince çiçek alınarak, anne Zeliha Ceylan'ın çalıştığı mantı fabrikasına gidildi. O sırada Onay Ceylan'la birlikte bekleyen İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı Çorum İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerini görüntülü aradı. Karşısında yetkilileri ve elindeki telefondan oğlunu gören anne Zeliha Ceylan gözyaşlarına boğuldu.
Görüntülü konuşan anne ve oğul bir süre hasret giderdi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de anne Zeliha Ceylan'a çiçek sunarak Onay Ceylan adına Anneler Günü'nü kutladı. Mutluluğu yüzünden okunan Zeliha Ceylan İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.
6 aylık sağlık personeli olan Onay Ceylan gazetecilere yaptığı açıklamada, "En son Şubat'ta gördüm. 3 aydır annem ile görüşemiyordum. Ondan sonra şu yoğun dönemlerimiz başladı. Annemi çok özlemiştim müdürlerim de böyle bir düşüncede bulundular. Bizi görüştürdüler. Onlara da çok teşekkür ederim iyi ki varlar. Hep yanındaydım bu zamana kadar ilk defa böyle kutladık" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Karış karış onu arıyorlar! Kilosu 200 lirayı buluyor
10 Mayıs 2020 17:55
|2 ayda tüm ailesini kaybeden anneyi duygulandıran ziyaret
10 Mayıs 2020 17:47
|Ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı
10 Mayıs 2020 17:36
|18 Mart'ta atanan öğretmenlere: Haksız kazanç istiyorsunuz
10 Mayıs 2020 17:27
|Emekli öğretmenden örnek davranış
10 Mayıs 2020 17:26
|Yaşlı karı-koca parkta sallanarak eğlendi
10 Mayıs 2020 17:14
|Antalya'da yasağa rağmen denize girdiler
10 Mayıs 2020 17:01
|Otomobilini satmak isterken, dolandırıldığını iddia etti
10 Mayıs 2020 16:38
|50 gün sonra sokağa çıktı, 'TV ile konuşmaya başladım' dedi
10 Mayıs 2020 15:51
|Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıtıldı
10 Mayıs 2020 15:44