'Sokaklarda çok azmasalar bari' diyen Cemil Barlas, Twitter hesabını gizledi
Yeni tip Koronavirüs nedeniyle 50 gün sonra ilk defa sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik "Sokaklarda çok azmasalar bari" ifadesini kullanan Cemil Barlas Twitter hesabını gizledi.
|10 Mayıs 2020 17:12
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