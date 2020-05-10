1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Sokaklarda çok azmasalar bari' diyen Cemil Barlas, Twitter hesabını gizledi

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle 50 gün sonra ilk defa sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik "Sokaklarda çok azmasalar bari" ifadesini kullanan Cemil Barlas Twitter hesabını gizledi.
 10 Mayıs 2020 17:12
Yazdır
'Sokaklarda çok azmasalar bari' diyen Cemil Barlas, Twitter hesabını gizledi

Barlas kendisine gelen tepkilere ilişkin, "CIA tetikçisi istedi diye ben linç etmeye çalışıp espriden anlamayan salak durumuna düşmeyin bence" paylaşımını yaptı.

Barlas kısa bir süre önce Twitter hesabını gizledi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu şehit annesiyle telefonda görüştü
10 Mayıs 2020 17:42		 MEB, 7 milyon öğrenciye rehberlik hizmeti verdi
10 Mayıs 2020 17:31
Bakan Selçuk, Edirne'deki meslektaşlarıyla buluştu
10 Mayıs 2020 15:26		 Erdoğan: Sizden özellikle özür diliyorum, gelin sabredelim
10 Mayıs 2020 15:21
Meral Akşener: Erken seçime gerek yok
10 Mayıs 2020 14:58		 Bakan Selçuk'tan duygulandıran 'Anneler Günü' paylaşımı
10 Mayıs 2020 13:23
Bakan Selçuk: Okulların açılmasında hedef 1 Haziran
10 Mayıs 2020 11:06		 AK Partili Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
10 Mayıs 2020 09:27
10 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
10 Mayıs 2020 00:01		 Bakan Koca'dan 'sosyal mesafeli bank' paylaşımı
09 Mayıs 2020 23:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:55 - Karış karış onu arıyorlar! Kilosu 200 lirayı buluyor17:51 - Survivor'da elenen yarışmacı koronavirüse yakalandı17:47 - 2 ayda tüm ailesini kaybeden anneyi duygulandıran ziyaret17:42 - Bakan Soylu şehit annesiyle telefonda görüştü17:36 - Ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı17:31 - MEB, 7 milyon öğrenciye rehberlik hizmeti verdi17:27 - 18 Mart'ta atanan öğretmenlere: Haksız kazanç istiyorsunuz17:26 - Emekli öğretmenden örnek davranış17:20 - Gaziantep'te özel harekatlı 'torbacı' operasyonu: 17 gözaltı17:14 - Yaşlı karı-koca parkta sallanarak eğlendi
17:12 - 'Sokaklarda çok azmasalar bari' diyen Cemil Barlas, Twitter hesabını gizledi17:01 - Antalya'da yasağa rağmen denize girdiler16:56 - Sağlık Müdürlüğü devreye girdi, 3 ay sonra oğlunu görebildi16:50 - Malatya'da üretilen maske 1 milyarın üzerinde sipariş aldı16:43 - İzmir polisi yaşlılara refakat etti, sokakta maske dağıttı16:38 - Otomobilini satmak isterken, dolandırıldığını iddia etti16:33 - İmam, kedi yavrularına mescitte sahip çıktı16:27 - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden memurlar.net'teki haberle ilgili açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
19 Mayıs ve bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi
Bakan Selçuk: Okulların açılmasında hedef 1 Haziran
Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar
180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?
Bakan Koca paylaştı: Beklenen gün geldi
Ankara'da, 5 çocuk annesi ayı saldırısında öldü!
Erzurum'da eski uzman çavuş baldızı ve bacanağını öldürdü
Tanzanya'nın, kit'ler için yaptığı testler herkesi şok etti
Koronayı yendi en kritik parçayı 3 günde üretti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kamuda esnek çalışma düzeninin iptal olması 4
konuşması en güzel dil 5
yıllarca kadının peşini bırakmayan sapkın kişi 1
ona bir şeyler söyle 15
puhahahaha 2
corona virüs vaka sayısı 1
fitre fidye zekat 2
sevda noyan'ın italyan vatandaşı olması 1
aşı vurulmaya gerek yok 2
türkiye e-futbol şampiyonası 2
SON İLANLAR
Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak-İlan ertelendi
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam