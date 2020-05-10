Yaşlı karı-koca parkta sallanarak eğlendi
|10 Mayıs 2020 17:14
|Yazdır
Safranbolu ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının 11.00-15.00 saatleri arasında serbest bırakılmasını fırsat bilen yaşlı karı-koca parkta sallanarak eğlendi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestliği fırsat bilen yaşlı karı-koca parkta sallanarak eğlendi.
Barış Mahallesi'nde bulunan parka gelen 85 yaşındaki İsmail ve 75 yaşındaki Vasfiye Kayabaşı, bir süre parkta sallanarak vakit geçirdi.
İsmail Kayabaşı, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir evden çıkmadıklarını söyledi.
Uzun bir sürenin ardından dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını ifade eden Kayabaşı, "Gayet güzel. Evde oturuyorduk, yasak diye çıkmıyorduk" dedi.
Vasfiye Kayabaşı da yaklaşık iki aydır virüs nedeniyle dışarı çıkmadıklarını belirtti.
İki aydır ev işleriyle meşgul olduklarını aktaran Kayabaşı, "Dışarı çıkmak iyi geldi. Oğlum getirdi parka. Oğlum 'Anne bugün tatiliniz var' dedi, onun için geldik gezmeye" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Karış karış onu arıyorlar! Kilosu 200 lirayı buluyor
10 Mayıs 2020 17:55
|2 ayda tüm ailesini kaybeden anneyi duygulandıran ziyaret
10 Mayıs 2020 17:47
|Ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı
10 Mayıs 2020 17:36
|18 Mart'ta atanan öğretmenlere: Haksız kazanç istiyorsunuz
10 Mayıs 2020 17:27
|Emekli öğretmenden örnek davranış
10 Mayıs 2020 17:26
|Antalya'da yasağa rağmen denize girdiler
10 Mayıs 2020 17:01
|Sağlık Müdürlüğü devreye girdi, 3 ay sonra oğlunu görebildi
10 Mayıs 2020 16:56
|Otomobilini satmak isterken, dolandırıldığını iddia etti
10 Mayıs 2020 16:38
|50 gün sonra sokağa çıktı, 'TV ile konuşmaya başladım' dedi
10 Mayıs 2020 15:51
|Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıtıldı
10 Mayıs 2020 15:44