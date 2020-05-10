1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekli öğretmenden örnek davranış

OSMANİYE'de, emekli olduktan sonra da görev yaptığı okulun bahçesindeki sokak hayvanlarına bakmayı sürdüren eğitimci Kazım Aytaş, yaralı halde bulduğu kediyi tedavi ettirip eski sağlığına kavuşmasını sağladı.
 10 Mayıs 2020 17:26
Yazdır
Emekli öğretmenden örnek davranış

OSMANİYE'de, emekli olduktan sonra da görev yaptığı okulun bahçesindeki sokak hayvanlarına bakmayı sürdüren eğitimci Kazım Aytaş, yaralı halde bulduğu kediyi tedavi ettirip eski sağlığına kavuşmasını sağladı.

Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken 7 ay önce emekli olan ve çalışma hayatı süresince okulun bahçesindeki yaklaşık 15 kedinin bakımını yapan Kazım Aytaş, binlerce öğrenciye de hayvan sevgisini aşıladı. Aytaş, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen okuldaki kedileri emekli olmasına rağmen yalnız bırakmıyor.

Okulun bahçesinde yaptığı bir besleme faaliyeti sırasında kedilerden bir tanesinin ayağının sektiğini gören Kazım Aytaş, vakit kaybetmeden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliğine ulaştı.

'HAYTAP'A DESTEKLERİNİZ HAYVANLARA ŞİFA OLUYOR'

Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından kedinin tedavisini aynı gün ücretsiz bir biçimde gerçekleştirdiğini ifade eden Aktaş, "Erkek olan kedimiz yapılan küçük bir operasyonla yeniden sağlığına kavuştu. Çağırdığımız zaman geliyorlar ve beslemelerini sürdürüyoruz. Şehrimize böylesine güzel bir kazanım yapan Hayvan Hakları Federasyonu?na çok teşekkür ediyorum. HAYTAP'a destekleriniz hayvanlara şifa oluyor. Desteklerimizi esirgemeyelim" dedi.

'YARALI KEDİMİZİN TEDAVİSİNİ YAPTIK'

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise gelen bir ihbar üzerine harekete geçtiklerini ve olay yerinden kedinin alındığını belirterek, "Yaralı kedimizin tedavisini yaptık. Arka sağ bacağında muhtemelen dikenli tel yırtığından oluşan bir buçuk santimlik bir açık yarası olan kedimizin yara yüzeylerini temizledikten sonra gerekli antibiyotik ve mineral desteğini yaptık. 6 dikişle yarayı kapattık. Paraziter ilaçlar uygulayarak hem kendi hem de halk sağlığını koruduk. 1 gün gibi kısa bir süre sonunda okula kontrole gittiğimizde bizleri koşarak karşıladı" dedi.

Ali Laçinbala, Türkiye'nin birçok noktasında sahipsiz sokak hayvanlarına yaptığı faaliyetlerle kurumlara örnek olan HAYTAP'a destek beklediklerini ifade edip, "Pandemi dolayısıyla evden çıkmayın fakat kapınızın önüne bir kap su bir kap mama koymayı unutmayın" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karış karış onu arıyorlar! Kilosu 200 lirayı buluyor
10 Mayıs 2020 17:55		 2 ayda tüm ailesini kaybeden anneyi duygulandıran ziyaret
10 Mayıs 2020 17:47
Ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı
10 Mayıs 2020 17:36		 18 Mart'ta atanan öğretmenlere: Haksız kazanç istiyorsunuz
10 Mayıs 2020 17:27
Yaşlı karı-koca parkta sallanarak eğlendi
10 Mayıs 2020 17:14		 Antalya'da yasağa rağmen denize girdiler
10 Mayıs 2020 17:01
Sağlık Müdürlüğü devreye girdi, 3 ay sonra oğlunu görebildi
10 Mayıs 2020 16:56		 Otomobilini satmak isterken, dolandırıldığını iddia etti
10 Mayıs 2020 16:38
50 gün sonra sokağa çıktı, 'TV ile konuşmaya başladım' dedi
10 Mayıs 2020 15:51		 Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıtıldı
10 Mayıs 2020 15:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:55 - Karış karış onu arıyorlar! Kilosu 200 lirayı buluyor17:51 - Survivor'da elenen yarışmacı koronavirüse yakalandı17:47 - 2 ayda tüm ailesini kaybeden anneyi duygulandıran ziyaret17:42 - Bakan Soylu şehit annesiyle telefonda görüştü17:36 - Ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı17:31 - MEB, 7 milyon öğrenciye rehberlik hizmeti verdi17:27 - 18 Mart'ta atanan öğretmenlere: Haksız kazanç istiyorsunuz17:26 - Emekli öğretmenden örnek davranış17:20 - Gaziantep'te özel harekatlı 'torbacı' operasyonu: 17 gözaltı17:14 - Yaşlı karı-koca parkta sallanarak eğlendi
17:12 - 'Sokaklarda çok azmasalar bari' diyen Cemil Barlas, Twitter hesabını gizledi17:01 - Antalya'da yasağa rağmen denize girdiler16:56 - Sağlık Müdürlüğü devreye girdi, 3 ay sonra oğlunu görebildi16:50 - Malatya'da üretilen maske 1 milyarın üzerinde sipariş aldı16:43 - İzmir polisi yaşlılara refakat etti, sokakta maske dağıttı16:38 - Otomobilini satmak isterken, dolandırıldığını iddia etti16:33 - İmam, kedi yavrularına mescitte sahip çıktı16:27 - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden memurlar.net'teki haberle ilgili açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
19 Mayıs ve bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi
Bakan Selçuk: Okulların açılmasında hedef 1 Haziran
Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar
180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?
Bakan Koca paylaştı: Beklenen gün geldi
Ankara'da, 5 çocuk annesi ayı saldırısında öldü!
Erzurum'da eski uzman çavuş baldızı ve bacanağını öldürdü
Tanzanya'nın, kit'ler için yaptığı testler herkesi şok etti
Koronayı yendi en kritik parçayı 3 günde üretti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye e-futbol şampiyonası 2
ankaragücü 1
250 milyon maske dağıttık 1
kamuda esnek çalışma düzeninin iptal olması 4
aman ne bileyim ben 2
kızıl ordu korosundan mehter marşı 3
anneler günü 1
sevda noyan 3
muğla girişinde 4 km kuyruk olması 1
evde kahvaltı yapamamak 1
SON İLANLAR
Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak-İlan ertelendi
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam