18 Mart'ta atanan öğretmenlere: Haksız kazanç istiyorsunuz
Bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştükten sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mehmet Acet, "18 Mart'ta atanan öğretmen adayları için "Bir gün bile çalışmadan gelsin maaşlar diyorsanız bunun adı "haksız kazanç" değil midir?" dedi.
|10 Mayıs 2020 17:27
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Bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşen Kanal 7 Başkent Kulisi programı sunucusu Mehmet Acet sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Mehmet Acet, 18 Mart'ta atanan ama okullar kapalı olduğu için göreve başlatılamayan öğretmenlerden gelen mesajlar üzerine şu açıklamayı yaptı.
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