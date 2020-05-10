18 Mart'ta atanan öğretmenlere: Haksız kazanç istiyorsunuz

Bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştükten sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mehmet Acet, "18 Mart'ta atanan öğretmen adayları için "Bir gün bile çalışmadan gelsin maaşlar diyorsanız bunun adı "haksız kazanç" değil midir?" dedi.