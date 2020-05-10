MEB, 7 milyon öğrenciye rehberlik hizmeti verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın ve velilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum"
|10 Mayıs 2020 17:31
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde sadece 1,5 ayda 7 milyon öğrenci ve 5,5 milyon veliye rehberlik hizmeti verdiklerini bildirdi.
Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bakanlığın rehberlik hizmetlerine ilişkin açıklamada bulundu.
"Salgın sürecinde sadece bir buçuk ayda 7 milyon öğrenci ve 5,5 milyon veliye rehberlik hizmeti verdik." bilgisini paylaşan Selçuk, "Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın ve velilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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