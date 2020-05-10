Ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı
Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetiminde yakalanan ehliyetsiz sürücüye para cezası yazıldı.
|10 Mayıs 2020 17:36
|Yazdır
Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetiminde yakalanan ehliyetsiz sürücüye para cezası yazıldı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis, 46 N 2265 plakalı otomobili durdurdu.
Çalışma izin belgesini gösteren sürücü Sefa Y'nin (31) ehliyetine bir süre önce el konulduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.
Ekiplerin kendisine ceza yazacağını anlayan Sefa Y, "Yanımda ehliyetli birisi var. Zor günlerden geçiyoruz bir göz yumun. Üç günden beri teyzemin oğlu kullanıyordu bugün ben aldım. Mezarlığa gittik geldik." dedi.
Sürücüye ekipler ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira para cezası uyguladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Karış karış onu arıyorlar! Kilosu 200 lirayı buluyor
10 Mayıs 2020 17:55
|2 ayda tüm ailesini kaybeden anneyi duygulandıran ziyaret
10 Mayıs 2020 17:47
|18 Mart'ta atanan öğretmenlere: Haksız kazanç istiyorsunuz
10 Mayıs 2020 17:27
|Emekli öğretmenden örnek davranış
10 Mayıs 2020 17:26
|Yaşlı karı-koca parkta sallanarak eğlendi
10 Mayıs 2020 17:14
|Antalya'da yasağa rağmen denize girdiler
10 Mayıs 2020 17:01
|Sağlık Müdürlüğü devreye girdi, 3 ay sonra oğlunu görebildi
10 Mayıs 2020 16:56
|Otomobilini satmak isterken, dolandırıldığını iddia etti
10 Mayıs 2020 16:38
|50 gün sonra sokağa çıktı, 'TV ile konuşmaya başladım' dedi
10 Mayıs 2020 15:51
|Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıtıldı
10 Mayıs 2020 15:44