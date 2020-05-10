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Bakan Soylu şehit annesiyle telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis Bekir Ferhat Kaya'nın annesiyle telefonda görüşerek Anneler Günü'nü kutladı.
 10 Mayıs 2020 17:42
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Bakan Soylu şehit annesiyle telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis Bekir Ferhat Kaya'nın annesiyle telefonda görüşerek Anneler Günü'nü kutladı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve beraberindeki ekip, şehit piyade uzman çavuş Mehmet Türken'in annesi Hatice Türken ile şehit polis memuru Bekir Ferhat Kaya'nın annesi Gülay Kaya'yı ziyaret etti. Anneler Günü'nü kutlayan Vali Sezer, iki anneye de karanfil verdi.

"Allah bizleri size mahçup bırakmasın"

Vali Sezer, Iğdır'ın Dilucu Sınır Kapısı'ndaki memurların görev yerlerine gidişine refakat eden polis ekibine yönelik bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Kaya'nın annesi Gülay Kaya'yı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Anne Gülay Kaya'nın gününü kutlayan Bakan Soylu hal hatır sorarak, "Anneler Gününüz kutlu olsun. Nice Anneler Günü'ne inşallah. Şu an jandarmamız ile birlikteyiz. Allah bizleri size mahcup bırakmasın. Duanıza ihtiyacımız var. Sahadaki evlatlarımıza dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Anne Kaya da Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, "Sizler her zaman var olun. Sizler varsanız bizler varız. Sahadaki evlatlarımızı meleklerimiz korusun. Sabahtan beri de kuzularımın hepsi aradı. Bir Bekir gitti ama bir sürü Bekirlerim oldu" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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