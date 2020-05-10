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Şehit Aybüke öğretmenin annesine duygulandıran mektup

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra Yalçın, Ordu'da görev yapan tarih öğretmeninin Anneler Günü'nü kutlamak için gönderdiği mektupla duygulandı.
 10 Mayıs 2020 18:02
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Şehit Aybüke öğretmenin annesine duygulandıran mektup

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra Yalçın, Ordu'da görev yapan tarih öğretmeninin Anneler Günü'nü kutlamak için gönderdiği mektupla duygulandı.

Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine giderken teröristlerce katledilen, adı okullarda, sınıflarda, cadde ve kütüphanelerde yaşatılan, seslendirdiği "Mağusa Limanı" türküsüyle gönüllere taht kuran Aybüke öğretmenin annesi Zehra Yalçın, Anneler Gününde unutulmadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Emek Mahallesi'nde yaşayan Yalçın ailesinin evine giderek anne Zehra Yalçın'ın Anneler Gününü kutladı.

Sökmen, ziyarette yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un selamlarını iletti.

Bir süre şehit ailesiyle sohbet eden Sökmen, Ordu'da yaşayan tarih öğretmeni Cemre İnci Altunterim Şenol'un yazdığı mektubu da takdim etti.

Mektubu okuyan ve duygulanan Zehra Yalçın herkese teşekkür etti.

- "Duygu yoğunluğu yaşıyorum"

AA muhabirinin telefonla ulaştığı tarih öğretmeni Cemre İnci Altunterim Şenol, mektubu şehit Aybüke Yalçın'ın annesine en içten sevgileriyle yolladığını söyledi.

Mektubun şehit annesine ulaşmasını sağlayan Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eden Şenol, "Duygu yoğunluğu yaşıyorum. Böyle bir işe vesile olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Yıllardır içimde biriktirdiklerimin bir şehit öğretmene nasip olacağını hiç düşünmemiştim. Bu anlamlı günde annenin feryadını bir nebze de olsa hafifletebildiysem ne mutlu bana." dedi.

- Vali Fuat Gürel, şehit annelerini ziyaret etti

Öte yandan Karabük Valisi Fuat Gürel de Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takılıp, sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen ziyarette, Vali Gürel şehit Umut Aytekin'in annesi Zehra Aytekin'i ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

Evin bahçesinde Gürel ve beraberindekileri kabul eden şehidin babası Hasan ve annesi Zehra Aytekin, böylesi bir günde ziyaretlerinden dolayı Vali Gürel'e teşekkür etti.

Vali Gürel de bütün şehit annelerinin Anneler Gününü kutladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile eşi Canan Sökmen Galip Sökmen, şehit Alican Öztürk'ün ailesini de ziyaret etti.
Anadolu Ajansı
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