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Türkiye: Çıkarlarımıza zarar gelirse, Hafter meşru hedefimiz olur

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Libya'daki çıkarlarımızın hedef alınması halinde Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz." denildi.
 10 Mayıs 2020 18:08
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Türkiye: Çıkarlarımıza zarar gelirse, Hafter meşru hedefimiz olur

Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saldırısı hakkında, "Libya'daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Libya'da savaş ağası Hafter'e bağlı gayrimeşru milis güçleri, son günlerde başta Trablus'ta olmak üzere sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını herhangi bir ayrım gözetmeksizin artırmıştır. Hafter'e bağlı unsurlar, sadece 9 Mayıs günü Trablus'un merkezindeki yerleşim birimlerine yoğun topçu ateşinin yanı sıra 100'ün üzerinde roket fırlatmıştır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği dahil diplomatik misyonların, Mitiga Havalimanı'nın, kalkışa hazırlanan sivil uçakların ve diğer sivil altyapının hedef alındığı, sivillerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bu saldırıların savaş suçu teşkil etmekte olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu vesileyle Libya'daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

- "Uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birleşmiş Milletler'in bu vahşet karşısında daha fazla hareketsiz kalması kabul edilemez. Mübarek ramazan ayında ve bu salgın döneminde çocuk, kadın, yaşlı demeden kendi halkını katleden darbeci Hafter'in durdurulması, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Hafter'e askeri, mali ve siyasi destek veren ülkelerin, Libya halkının maruz kaldığı mezalimde ve ülkenin sürüklendiği kaos ve istikrarsızlıkta sorumluluklarının bulunduğu unutulmamalıdır. Türkiye, dost ve kardeş Libya halkının korunması için Libya'nın meşru hükümetini ve kurumlarını desteklemeye devam edecektir."

- Hafter'in saldırısı

Hafter'e bağlı milislerin, dün Mitiga Havalimanı ve başkentin çeşitli bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda, 6 sivil hayatını kaybetmişti.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda da 15 sivil ölmüş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
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