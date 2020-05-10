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İki ay sonra dışarı çıktı, ilk iş olarak kızı ve eşine hediye aldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle iki aydır evinden çıkamayan engelli kadın, kısıtlamanın esnetilmesinin ardından dışarı çıktı. Engelli kadının ilk işi ise pazardan yatağa bağımlı olarak yaşayan engelli eşine ve zihinsel engelli kızına Bayramlık hediye almak oldu. Ayrıca Anneler Günü münasebetiyle Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, evindeki iki engelliye bakan engelli anneyi ziyaret ederek pasta kesti.
 10 Mayıs 2020 18:21
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İki ay sonra dışarı çıktı, ilk iş olarak kızı ve eşine hediye aldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle iki aydır evinden çıkamayan engelli kadın, kısıtlamanın esnetilmesinin ardından dışarı çıktı. Engelli kadının ilk işi ise pazardan yatağa bağımlı olarak yaşayan engelli eşine ve zihinsel engelli kızına Bayramlık hediye almak oldu. Ayrıca Anneler Günü münasebetiyle Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, evindeki iki engelliye bakan engelli anneyi ziyaret ederek pasta kesti.

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilere ve 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyordu. Kısıtlamanın esnetilmesi sonrasında iki aydır evinden dışarı çıkamayan ve iki engelliye bakan bedensel engelli anne 66 yaşındaki Pakize Çevik, ilk kez evinden dışarı çıkabildi. Pazara alışverişe giden Pakize Çevik, ilk olarak yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle engelli eşine ve engelli kızına bayramlık hediyesi almak oldu.

Ayrıca Anneler Günü nedeniyle Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, engelli Pakize Çevik'i evinde ziyaret ederek pasta kesti. Ziyaretten ötürü duygulu anlar yaşayan Pakize Çevik, çok mutlu olduğunu ve çok duygulandığını söyledi.

"Kızılay olarak engelli annemizin gününü kutlamak istedik"

Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Av. Akif Güzel, "Bugün, Türk Kızılay Kastamonu Şubesi olarak Anneler Günü münasebetiyle Pakize teyzemizi ziyarete geldik. Kendisi 65 yaş üstü olduğu için hem bu sebeple evinden çıkamıyor hem de bakmakla yükümlü olduğu iki tane engelli hastası var. Engelli çocuğu ile birlikte engelli eşine de bakıyor. Bizde, bu anlamlı günde tüm anneler adına kendisini ziyaret etmek istedik. Kızılay Kastamonu Şubesi olarak Anneler Gününü kutlamak istedik. Bu sebeple Pakize teyzemizin tekrar anneler gününü kutlarız. Bizleri de unutmamasını kendisinden isteriz" dedi.

"Pazardan engelli eşine ve kızıma bayramlık hediyesi aldım"

66 yaşında engelli Pakize Çevik ise ziyaretten ötürü Kızılay'a teşekkür ederek, "Benim Anneler Günümü kutladı. Hepsinden Allah razı olsun. İki tane hastam var. Ben, kendimde özürlüyüm. Çok zor durumda bakıyorum ben hastalarıma. Altını değiştiremiyorum, üstünü değiştiremiyorum. Elbiselerini giydirirken zorlanıyorum. Yemeklerini ben yediriyorum, tırnaklarını dahi ben kesiyorum. Bir elim var, diğer elim yok. O yüzden giydirmesi, kaldırmasında zorlanıyorum. Ama ne yapayım, mecbur bakacağım diye uğraşıyorum. Bugün Anneler Günüymüş. Benim evime gelip Anneler Günümü kutladılar. Pasta getirdiler. Benim çok mutlu ettiler, duygulandım, ağladım. Hepsinden de bin kere Allah razı olsun" diye konuştu.

Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir evden çıkamadığını anlatan Çevik, "Bugün Pazar. Bu yüzden bana müsaade ettiler dışarı çıkmaya. Bende saat 15.00'a kadar çarşıya pazara gittim. Eşimin, kendimin ve kızımın ihtiyaçlarını karşıladım. Ramazan Bayramı geliyor. Bu yüzden Bayramlık aldım. Uygulamadan çok memnun oldum. İki aydan beri dışarı çıkamıyordum. Bugün dışarı çıktım, moralim düzeldi. Ben, zaten evimde iki tane engelli ile yaşıyorum. Bu yüzden evde sıkılıyordum. Birde bu korona virüs salgını çıktı, hep evde kaldım. Bugün dışarı çıktım, çok memnun oldum. Allah razı olsun, birde geldiler bana pasta getirdiler, beni ziyaret ettiler, beni çok mutlu ettiler" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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