Polisten kaçtı, kaza yaptı ama cezadan kurtulamadı
|10 Mayıs 2020 18:26
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletiyle dışarı çıkarak polisten kaçan 22 yaşındaki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaçtığı polislerce ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücüye 3 bin 880 TL ceza kesildi.
Olay, Gebze'nin Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret Necati A., sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen plakasız motosikletiyle gezintiye çıktı. Mevlana Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli sürücü kaçmaya başladı. Polis ekiplerini peşine takan sürücü, uzun kovalamaca sonucu Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek bir binanın istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü, başından ağır yaralandı.
İlk müdahalesini 'dur' ihtarına uymayarak peşine taktığı polis ekiplerince yapılan yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücüye sigortasız ve muayenesiz motosiklet kullanmaktan 730, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ise 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.
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