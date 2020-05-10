Türkiye'nin filyasyon uygulamasına Fransız ajanstan övgü
Fransız Haber Ajansı AFP, Türkiye'de 6 bin kişilik profesyonel bir filyasyon ekibinin, Covid-19 hastaları ile temasta olanları 24 saat izlediğini yazdı
|10 Mayıs 2020 18:45
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Ünlü Fransız Haber Ajansı AFP, Türkiye'nin filyasyon uygulamasından övgüyle söz etti. Ajans, abonelerine geçtiği haberde, 6 bin kişilik bir filyasyon ekibinin, Covid-19 hastaları ile temasta olan kişileri 24 saat takip ettiğini yazdı.
Doktorların tam donanımlı olduğunun belirtildiği haberde, filyasyon ekibinin bir detektif gibi iz sürdüğüne dikkat çekildi. Ajans, Türkiye'deki ölüm sayılarının diğer ülkelere göre düşük sayıda olduğunu da belirtti
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