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Karantinada kalan vatandaşlardan görevlilere övgü mesajları

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sakarya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan vatandaşlar, bıraktıkları not ve mektuplarla görevlilere minnettarlıklarını bildirdi.
 10 Mayıs 2020 18:51
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Karantinada kalan vatandaşlardan görevlilere övgü mesajları

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sakarya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan vatandaşlar, bıraktıkları not ve mektuplarla görevlilere minnettarlıklarını bildirdi.

Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden getirilen vatandaşların, yurtlardaki gözetim süreleri doldu.

Yurtlardan ayrılırken mektup ve not bırakan misafirler, yurt görevlilerine teşekkürlerini iletti.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'un sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta bir vatandaş, görevlilere teşekkür ederek, "Her şeyi düşünüp bizimle ilgilenen güler yüzlü personelinize de çok teşekkür ediyoruz. Ailemle birlikte hiçbir şeye ihtiyaç duymadan 14 günümüz geçti. Her şey düşünülmüştü, çocuklarımıza hediye oyuncaklar bile. AFAD ve Türk Kızılay ekiplerine de teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah devletimize zarar zeval vermesin inşallah." ifadelerini kullandı.

Mektubunda Kuveyt'e Türkiye'den gelen yardım uçağı sayesinde vatanında olduğunu belirten Burcu Tufançlı da ilk anlarda itibaren kendini evinde hissettiğini kaydetti.

İhtiyaç duydukları her şeyin karşılandığını aktaran Tufançlı, kendilerine ev sahipliği yaptıkları için yurt sorumlularına ve görevlilere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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