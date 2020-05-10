1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kulüp satın almak isteyen Acun Ilıcalı'ya sürpriz teklif

Avrupa'dan kulüp satın almak istediğini söyleyen Acun Ilıcalı'ya sürpriz bir teklif geldi.
 10 Mayıs 2020 19:23
Yazdır
Kulüp satın almak isteyen Acun Ilıcalı'ya sürpriz teklif

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden ve corona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmeden önce profesyonel liglerde şampiyon olmayı garantileyen tek takım olan Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya ilginç bir teklif geldi.

''5 sene sonra tüm Avrupa, Karacabey'i seyretsin"

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Avrupa'dan futbol kulübü satın alacağı yönünde haberler çıkan ünlü televizyoncu Ilıcalı'ya bir tweet atarak, "Sayın Ilıcalı, gelin görüşelim, 5 sene sonra tüm Avrupa, Karacabey'i seyretsin" diye çağrıda bulundu.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yılın ilk çeyreğinde en çok hangi diziler konuşuldu?
10 Mayıs 2020 19:41		 Survivor'da elenen yarışmacı koronavirüse yakalandı
10 Mayıs 2020 17:51
Survivor'da Acun Ilıcalı Yasin'i kovdu!
09 Mayıs 2020 13:32		 Cüneyt Özdemir: Tek bir mühendis PKK'yı bitirdi
08 Mayıs 2020 21:35
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı iddia edilen futbol takımı
08 Mayıs 2020 16:29		 Demet Akalın, Fahretttin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
08 Mayıs 2020 15:42
CİMER'e şikayet edilmişti: Soruşturmaya yer yok kararı alındı
07 Mayıs 2020 21:51		 İzzet Yıldızhan: Salgın sonrası 286 personelimi ücretli izne çıkardım
07 Mayıs 2020 12:04
Survivor Ersin: Acaba köpeğim Mes beni tanıyacak mı?
07 Mayıs 2020 09:16		 Gürkan Öz'ün İGDAŞ videosu paylaşım rekoru kırdı!
06 Mayıs 2020 21:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:41 - Yılın ilk çeyreğinde en çok hangi diziler konuşuldu?19:36 - Koronavirüsü yenen Nurten hemşire'nin bir tek dileği var19:30 - Dakikalar içinde sonuç veren ilk koronavirüs testine onay19:23 - Kulüp satın almak isteyen Acun Ilıcalı'ya sürpriz teklif19:17 - Genişbant internet abone sayısı 76,6 milyona ulaştı19:11 - Bir ilimizde daha son 5 günde yeni vaka görülmedi19:06 - Sokağa çıkma iznini oynayarak kutladılar19:00 - 47 kişi daha korona'dan hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3 bin 786 oldu18:57 - Herkes evlerinde otururken onlar çalışıyor18:51 - Karantinada kalan vatandaşlardan görevlilere övgü mesajları
18:45 - Türkiye'nin filyasyon uygulamasına Fransız ajanstan övgü18:40 - 2 ay sonra sokağa çıkan yaşlı çifte, motosiklet çarptı18:34 - Sağlık çalışanları, iki aydır ailelerinden ayrı yaşıyor18:29 - Eren Bülbül'ün annesini ziyarette duygusal anlar18:26 - Polisten kaçtı, kaza yaptı ama cezadan kurtulamadı18:21 - İki ay sonra dışarı çıktı, ilk iş olarak kızı ve eşine hediye aldı18:16 - Başkan Şahin, annesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı18:12 - Bakanlardan Anneler Günü mesajları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
19 Mayıs ve bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi
Bakan Selçuk: Okulların açılmasında hedef 1 Haziran
Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar
Ankara'da, 5 çocuk annesi ayı saldırısında öldü!
180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?
Bakan Koca paylaştı: Beklenen gün geldi
Tanzanya'nın, kit'ler için yaptığı testler herkesi şok etti
Erzurum'da eski uzman çavuş baldızı ve bacanağını öldürdü
18 Mart'ta atanan öğretmenlere: Haksız kazanç istiyorsunuz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emekli aylığı ödemeleri öne çekildi 1
Aydın'da maske takma zorunluluğu 2
fitre fidye zekat 2
Üç hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur 1
ona bir şeyler söyle 16
zuhal topal'la sofrada 2
bizim aile bi 50 kişiyi götürür 6
Pinhani 1
10.05.2020 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni 1
Sahibinden kiralık ve satılık ilan verene ceza 4
SON İLANLAR
Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak-İlan ertelendi
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam