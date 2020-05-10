Kulüp satın almak isteyen Acun Ilıcalı'ya sürpriz teklif

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ'NDEN MEMURLAR.NET'TEKİ HABERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, memurlar.net'te yer alan "24 Aday Başvurdu, Ama En Düşük ALES ve Yabancı Dil Puanına Sahip Aday Kazandırıldı" haberle ilgili bir açıklama yaptı.