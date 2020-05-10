Kulüp satın almak isteyen Acun Ilıcalı'ya sürpriz teklif
Avrupa'dan kulüp satın almak istediğini söyleyen Acun Ilıcalı'ya sürpriz bir teklif geldi.
|10 Mayıs 2020 19:23
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden ve corona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmeden önce profesyonel liglerde şampiyon olmayı garantileyen tek takım olan Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya ilginç bir teklif geldi.
''5 sene sonra tüm Avrupa, Karacabey'i seyretsin"
Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Avrupa'dan futbol kulübü satın alacağı yönünde haberler çıkan ünlü televizyoncu Ilıcalı'ya bir tweet atarak, "Sayın Ilıcalı, gelin görüşelim, 5 sene sonra tüm Avrupa, Karacabey'i seyretsin" diye çağrıda bulundu.
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