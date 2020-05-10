Dakikalar içinde sonuç veren ilk koronavirüs testine onay
|10 Mayıs 2020 19:30
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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), insana yeni tip koronavirüsün bulaştığını dakikalar için tespit edebilen ilk antikor testinin kullanımına onay verdi.
FDA'dan yapılan açıklamada, "mevcut salgında kullanılan yeni test kategorisinden Kovid-19 antikor testinin kullanımına ilk acil durum onayının" verildiği ifade edildi.
Onayın, Quidel Corporation tarafından üretilen testin aldığı belirtilen açıklamada, "Antikor testinin başlıca üstünlüklerinden biri, dakikalar içinde sonuç verebilen testin hızı" dendi.
Bunun yanında, antikor testinin tüm enfeksiyonları tespit etmeyebileceği vurgulanırken, antikor testlerinin moleküler PCR (polimeraz zincirleme tepkimesi) testi kadar hassas olmadığının altı çizildi.
Açıklamada, bunun antikor testinin verdiği pozitif sonuçların çok doğru olduğu, ama negatif sonuçlarının yanlış çıkabileceği anlamına geldiği kaydedilirken, "Bu yüzden negatif sonuç virüsün olmadığı anlamına gelmeyebilir. Bu yüzden tedaviyle ilgili karar verilmeden önce ve yalancı negatif sonuç yüzünden virüsün yayılmasını önleme amacıyla antikor testinin verdiği negatif sonuç PCR testi tarafından da doğrulanmalı" ifadesine yer verildi.
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