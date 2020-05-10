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Koronavirüsü yenen Nurten hemşire'nin bir tek dileği var

Koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanları haftalardır çocuklarını göremiyor. Kimi otellerde kalırken, evinde kendini izole eden sağlık çalışanları çocuklarıyla temas etmeden günlerini geçiriyor. Bugün Anneler Günü. Sağlık çalışanı anneler bu yıl Anneler Günü'nü çocuklarını göremeden onlara sarılamadan geçiriyor. O çalışanlardan biri de hemşire Nurten Kartal. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 46 yaşındaki Nurten Kartal 29 yıldır hemşirelik yapıyor. 30 Mart'ta koronavirüs teşhisi konulan hemşire Nurten Kartal, evdeki tedavi sürecinin ardından koronavirüsü atlattı. Günlerce iki çocuğunu ve ailesini göremeyen Kartal, bugünlerde ise evde kendini izole ederek kimseyle temas kurmuyor.
 10 Mayıs 2020 19:36
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Koronavirüsü yenen Nurten hemşire'nin bir tek dileği var

Koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanları haftalardır çocuklarını göremiyor. Kimi otellerde kalırken, evinde kendini izole eden sağlık çalışanları çocuklarıyla temas etmeden günlerini geçiriyor. Bugün Anneler Günü. Sağlık çalışanı anneler bu yıl Anneler Günü'nü çocuklarını göremeden onlara sarılamadan geçiriyor. O çalışanlardan biri de hemşire Nurten Kartal. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 46 yaşındaki Nurten Kartal 29 yıldır hemşirelik yapıyor. 30 Mart'ta koronavirüs teşhisi konulan hemşire Nurten Kartal, evdeki tedavi sürecinin ardından koronavirüsü atlattı. Günlerce iki çocuğunu ve ailesini göremeyen Kartal, bugünlerde ise evde kendini izole ederek kimseyle temas kurmuyor.

"HEPİMİZ CAN TAŞIYORUZ"

"Hepimiz insanız. Hepimiz bir can taşıyoruz" diyen hemşire Nurten Kartal, "İlk başta tedirgin olduk. Ama bu bizim mesleğimiz. Hepimiz el birliğiyle ilk baştan beri gerçekten mücadele verdik. Korktuk mu, korktuk. Ama bizim korkumuz kendimizden ziyade çocuklarımız, annemiz, babamız, eşimiz, dostumuz. Onlara bulaşması söz konusu olur mu, diye. Kimimiz otellerde kaldı, kimimiz arkadaşına gitti. Kimimiz ise evinde izole oldu. Ben de onlardan bir tanesiydim. Koronavirüs nedeniyle tedavi olup görevine başlayan bir hemşireyim. Evimde tedavi oldum. Benim için sıkıntılı bir süreçti. Ne olacak, iyileşebilecek miyim, arkadaşlarım çok yoğun diye düşündüm. Ama Allah'a çok şükür tedavi oldum ve görevimin başındayım" şeklinde konuştu.

"EVLATLARIMIZ İÇİN VARIZ"

Hemşire Nurten Kartal, koronavirüs nedeniyle evde izole olarak geçirdiği günleri anlattı. Tedavi aşamasında yapılan son testin negatif çıkmasıyla evde büyük bir sevinç yaşandığını ifade eden Kartal, "Çocuklarım kapıya yemek getirip, 'anne sesini duyalım' dediler. Görüntülü aradılar. Endişeleri ve üzüntüleri beni daha çok üzdü. Sonuçta anneyiz. Evlatlarımız için varız. Ben zaten üst katta tek başıma yaşıyordum. Orada izoleydim. Bana sonuç geldiğinde, hepsine gönderdim. Alt kattakilerin çığlıklarını unutamıyorum. Yanlarına indim, ağladık" ifadelerini kullandı.

"BİR ANNE OLARAK SARILAMIYORSUNUZ"

"Sağlık çalışanları olarak herhalde en zor Anneler Günü'nü bu sene yaşıyoruz" diyen Nurten Kartal, "Ben anneler günü olduğunu anımsayamadım. Çocuklarımıza sarılamıyoruz. Bir yere gidemiyorsunuz. Bir anne olarak sarılamıyorsunuz. Elbet bu günler geçecek. Hepimiz anne, babayız. Bekar olanlarımız da evlat. Annelerimize, babalarımıza, evlatlarımıza sarılabileceğimiz, o günlerin bir an önce gelmesini diliyorum. Bu süreç iyiye gidiyor. Biz burada mücadele veriyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. İnsanlarımız da sosyal mesafe kurallarına uyarsa biz Allah'ın izniyle bugünlerin geçeceğini ve eski günlere döneceğimizi düşünüyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

OĞLU TELEFONLA ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI

Hemşire Nurten Kartal'ın oğlu 22 yaşındaki Berkay Kartal annesini cep telefonuyla arayarak Anneler Günü'nü kutladı. Berkay Kartal, "Biz ailemiz olarak her zaman annemin yanındaydık. Evet, çok zor günler yaşadık. Ayrı kaldık, sarılamadık, birbirimizi göremedik. Ama bu zor süreci annem atlattı. Bundan sonra daha dikkatli, daha temkinli davranıyoruz. Buradan tüm sağlık çalışanlarımıza bizlere verdikleri emek için teşekkür ediyoruz, onların hakları ödenmez" ifadelerini kullandı.
DHA
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