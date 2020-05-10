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MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı

 10 Mayıs 2020 20:30
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MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Kenya'da kaçırılıp Somali'ye götürülen bir İtalyan vatandaşını, koordineli çalışmalar sonucu sağ olarak kurtardı.

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Kasım 2018'de Kenya'nın Chakama bölgesinde kaçırılıp Somali'ye götürülen 25 yaşındaki İtalyan vatandaşı Silvia Constanzo Romano için İtalyan makamları, MİT'e talepte bulundu.

Bunun üzerine MİT, Aralık 2019'da Romano'nun durumuna dair bölgede bir çalışma başlattı.

Bölgedeki yerel istihbarat ağını devreye sokan MİT, önce Romano'nun sağ olduğunu tespit etti.

MİT, bölgedeki teknik imkanlarını da seferber ederek özgün istihbari metotlar üzerinden çalıştı.

Somali ve İtalya'nın ilgili birimleriyle yürütülen koordineli çalışma neticesinde sağ kurtarılan Romano'nun, MİT tarafından dün Somali'nin başkenti Mogadişu'da İtalyan makamlarına teslim edilmesi sağlandı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Romano'nun Africa Milelel Onlus isimli yardım kuruluşunda gönüllü olarak çalıştığı ve bir süredir bu amaçla Kenya'da bulunduğu belirtilmişti.

- İtalyan basını, Türkiye'nin etkisine dikkati çekti

Romano'nun özgürlüğüne kavuşması, ülkesi İtalya'da da geniş yankı buldu.

İtalyan basınındaki haberlerde, Romano'nun Türk, Somalili ve İtalyan gizli servislerinin iş birliğiyle yürütülen operasyon sonucunda kurtarıldığı vurgulanırken, yapılan yorumlarda Türkiye'nin bölgedeki etkisine dikkat çekildi.

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marina Sereni de LA7 kanalına yaptığı açıklamada, "Yerinin tespit edilmesi ve doğru zamanda harekete geçilmesi için bölgede bulunan Türk gizli servisiyle iş birliği olmuştur." dedi.

18 aylık esaretin ardından 8-9 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla kurtarılan Silvia Romano, öğle saatlerinde İtalyan devletine ait özel jetle başkent Roma'daki Ciampino Havaalanı'na geldi.

Romano'yu, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve ailesi karşılarken, 25 yaşındaki genç kız, kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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