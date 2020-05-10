1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında Anneler Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.
 10 Mayıs 2020 20:36
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında Anneler Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan iletisinde "İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iletisine eklediği videoda ise annesi Tenzile Erdoğan, şehit anneleri ile sağlık çalışanı annelerin görselleri yer aldı.

Videoda "Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten, mutluluk ve huzur için en büyük gücümüz, cennetin ayakları altında olduğuna inandığımız, baş tacımız, ilk öğretmenimiz, ilk hamimiz, sığınağımız, ömürlerini ailelerine vakfeden, hürmetlerin en büyüğünü hak eden tüm annelerin, vatanımızın bekası için ciğerparelerini kara toprağa veren şehitlerimizin annelerinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Anneler Günümüz kutlu olsun." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca bir şehidin annesine yazdığı dörtlüğü de seslendirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu, şehit anneleriyle görüntülü görüştü
10 Mayıs 2020 21:06		 61 ildeki, 303 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
10 Mayıs 2020 21:00
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
10 Mayıs 2020 20:30		 47 kişi daha korona'dan hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3 bin 786 oldu
10 Mayıs 2020 19:00
Eren Bülbül'ün annesini ziyarette duygusal anlar
10 Mayıs 2020 18:29		 Başkan Şahin, annesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı
10 Mayıs 2020 18:16
Bakanlardan Anneler Günü mesajları
10 Mayıs 2020 18:12		 Türkiye: Çıkarlarımıza zarar gelirse, Hafter meşru hedefimiz olur
10 Mayıs 2020 18:08
Bakan Soylu şehit annesiyle telefonda görüştü
10 Mayıs 2020 17:42		 MEB, 7 milyon öğrenciye rehberlik hizmeti verdi
10 Mayıs 2020 17:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:12 - Şehirler arası otobüs olmayınca memleketine dönemedi21:06 - Kılıçdaroğlu, şehit anneleriyle görüntülü görüştü21:00 - 61 ildeki, 303 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı20:47 - Karantina altındaki mahalleden böyle çıktılar!20:41 - İkna edilen bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu20:36 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı20:30 - MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı19:41 - Yılın ilk çeyreğinde en çok hangi diziler konuşuldu?19:36 - Koronavirüsü yenen Nurten hemşire'nin bir tek dileği var19:30 - Dakikalar içinde sonuç veren ilk koronavirüs testine onay
19:23 - Kulüp satın almak isteyen Acun Ilıcalı'ya sürpriz teklif19:17 - Genişbant internet abone sayısı 76,6 milyona ulaştı19:11 - Bir ilimizde daha son 5 günde yeni vaka görülmedi19:06 - Sokağa çıkma iznini oynayarak kutladılar19:00 - 47 kişi daha korona'dan hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3 bin 786 oldu18:57 - Herkes evlerinde otururken onlar çalışıyor18:51 - Karantinada kalan vatandaşlardan görevlilere övgü mesajları18:45 - Türkiye'nin filyasyon uygulamasına Fransız ajanstan övgü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
19 Mayıs ve bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi
Bakan Selçuk: Okulların açılmasında hedef 1 Haziran
Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar
Ankara'da, 5 çocuk annesi ayı saldırısında öldü!
18 Mart'ta atanan öğretmenlere: Haksız kazanç istiyorsunuz
180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?
Tanzanya'nın, kit'ler için yaptığı testler herkesi şok etti
Bakan Koca paylaştı: Beklenen gün geldi
47 kişi daha korona'dan hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3 bin 786 oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ateş almak 1
destan yazmak 3
karabük 2
fitre fidye zekat 2
kurumda sürekli birim değiştirilmesi 4
Üç hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur 1
biz sizi arayacağız 2
kızıl ordu korosundan mehter marşı 3
hz.Ali 2
ankaragücü 1
SON İLANLAR
Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak-İlan ertelendi
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam