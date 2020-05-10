İkna edilen bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
|10 Mayıs 2020 20:41
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu Mardin'de bir teröristin daha teslim olduğunu, 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısının 76'ya yükseldiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda bugün, Mardin ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütünün kırsal yapılanmasına 2014 yılında katılan, örgütün Suriye uzantısı içerisinde faaliyet yürüten R.G. isimli örgüt mensubu Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 76'ya yükselmiştir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısını açıkladı
10 Mayıs 2020 14:49
|Sızma girişiminde bulunan teröristler böyle yakalandı
09 Mayıs 2020 15:19
|PKK'yı bitiren strateji: Sürekli taarruz
08 Mayıs 2020 20:55
|FETÖ'den yargılanan 3 sanıktan birine ceza
08 Mayıs 2020 17:18
|Terör örgütü PKK, Türkiye sınırı yakınında tünel kazmaya devam ediyor
08 Mayıs 2020 12:20
|FETÖ, adliye bilgilerini böyle sızdırmış!
08 Mayıs 2020 11:10
|'Beni terör örgütüne HDP gönderdi'
08 Mayıs 2020 09:00
|FETÖ'den yargılanan eski komiser yardımcısının tutukluluğuna devam
07 Mayıs 2020 15:11
|Ağrı'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri gri kategoride
07 Mayıs 2020 13:02
|Tunceli'de 3 teröristten birinin, gri kategoride olduğu tespit edildi
07 Mayıs 2020 11:53