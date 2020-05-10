Karantina altındaki mahalleden böyle çıktılar!
|10 Mayıs 2020 20:47
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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 7 Mayıs'ta 14 gün karantinaya alınan iki mahallede yaşayan vatandaşların, patika yolları kullanarak karantina bölgesine girip çıkmaları kameralara yansıdı.
İlçede koronavirüs tedbirleri kapsamında Ziya Gökalp ve Kuruçay mahalleleri 7 Mayıs'ta karantinaya alındı. Karantina uygulanan mahallelere 14 gün boyunca giriş ve çıkışlar yasaklandı. Mahalleleri şehir merkezine bağlayan yollara bariyerler kuruldu. Ara yollar ise kum dökülerek kapatıldı. Polis ekipleri bölgeden izinsiz giriş çıkış yapılmaması için önlem aldı.
Mahallede yaşayan vatandaşlardan işe gitmek için izin belgesi olanlarla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların giriş çıkışına izin verildi. Ancak karantina kurallarına uymayan bazı vatandaşların Ziya Gökalp Mahallesi'nden Osmangazi Mahallesine inen patikaları kullanarak dışarı çıkmaya devam ettikleri görüldü.
Kimi zaman yaya olarak, kimi zaman motosiklet veya otomobille bölgeye girip çıkmaya devam eden vatandaşlar kameralara yansıdı. Osmangazi Mahallesi'nde yaşayanlar, karantina kararının ardından vatandaşların bu bölgeyi kullanmaya başladığını söyledi.
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