1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karantina altındaki mahalleden böyle çıktılar!

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 7 Mayıs'ta 14 gün karantinaya alınan iki mahallede yaşayan vatandaşların, patika yolları kullanarak karantina bölgesine girip çıkmaları kameralara yansıdı.
 10 Mayıs 2020 20:47
Yazdır
Karantina altındaki mahalleden böyle çıktılar!

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 7 Mayıs'ta 14 gün karantinaya alınan iki mahallede yaşayan vatandaşların, patika yolları kullanarak karantina bölgesine girip çıkmaları kameralara yansıdı.

İlçede koronavirüs tedbirleri kapsamında Ziya Gökalp ve Kuruçay mahalleleri 7 Mayıs'ta karantinaya alındı. Karantina uygulanan mahallelere 14 gün boyunca giriş ve çıkışlar yasaklandı. Mahalleleri şehir merkezine bağlayan yollara bariyerler kuruldu. Ara yollar ise kum dökülerek kapatıldı. Polis ekipleri bölgeden izinsiz giriş çıkış yapılmaması için önlem aldı.

Mahallede yaşayan vatandaşlardan işe gitmek için izin belgesi olanlarla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların giriş çıkışına izin verildi. Ancak karantina kurallarına uymayan bazı vatandaşların Ziya Gökalp Mahallesi'nden Osmangazi Mahallesine inen patikaları kullanarak dışarı çıkmaya devam ettikleri görüldü.

Kimi zaman yaya olarak, kimi zaman motosiklet veya otomobille bölgeye girip çıkmaya devam eden vatandaşlar kameralara yansıdı. Osmangazi Mahallesi'nde yaşayanlar, karantina kararının ardından vatandaşların bu bölgeyi kullanmaya başladığını söyledi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bir ilimizde daha son 5 günde yeni vaka görülmedi
10 Mayıs 2020 19:11		 Marmaris, koronavirüs sonrası sezona hazırlanıyor
10 Mayıs 2020 16:06
İBB'den 11 Mayıs uyarısı
10 Mayıs 2020 16:01		 Gaziantep'te 'Zimem Defteri' yeni hayırseverleri bekliyor
10 Mayıs 2020 15:31
Taziye çadırı kurulan mahalledeki vaka sayısı 84'e yükseldi
10 Mayıs 2020 14:43		 Nargileyi bile hesap ettiler, polisi hesap etmediler
10 Mayıs 2020 14:19
Yatalak annesini sırtında gezdirdi
10 Mayıs 2020 13:51		 Tam 108 yaşında... İçişleri Bakanı'nın hediyesiyle büyük mutluluk yaşadı
10 Mayıs 2020 12:56
Usulsüz kum alınan 'Türkiye'nin Maldivleri' eski görüntüsüne kavuşturuldu
10 Mayıs 2020 12:41		 Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin TL
10 Mayıs 2020 12:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:12 - Şehirler arası otobüs olmayınca memleketine dönemedi21:06 - Kılıçdaroğlu, şehit anneleriyle görüntülü görüştü21:00 - 61 ildeki, 303 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı20:47 - Karantina altındaki mahalleden böyle çıktılar!20:41 - İkna edilen bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu20:36 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı20:30 - MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı19:41 - Yılın ilk çeyreğinde en çok hangi diziler konuşuldu?19:36 - Koronavirüsü yenen Nurten hemşire'nin bir tek dileği var19:30 - Dakikalar içinde sonuç veren ilk koronavirüs testine onay
19:23 - Kulüp satın almak isteyen Acun Ilıcalı'ya sürpriz teklif19:17 - Genişbant internet abone sayısı 76,6 milyona ulaştı19:11 - Bir ilimizde daha son 5 günde yeni vaka görülmedi19:06 - Sokağa çıkma iznini oynayarak kutladılar19:00 - 47 kişi daha korona'dan hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3 bin 786 oldu18:57 - Herkes evlerinde otururken onlar çalışıyor18:51 - Karantinada kalan vatandaşlardan görevlilere övgü mesajları18:45 - Türkiye'nin filyasyon uygulamasına Fransız ajanstan övgü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
19 Mayıs ve bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi
Bakan Selçuk: Okulların açılmasında hedef 1 Haziran
Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar
Ankara'da, 5 çocuk annesi ayı saldırısında öldü!
18 Mart'ta atanan öğretmenlere: Haksız kazanç istiyorsunuz
180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?
Tanzanya'nın, kit'ler için yaptığı testler herkesi şok etti
Bakan Koca paylaştı: Beklenen gün geldi
47 kişi daha korona'dan hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3 bin 786 oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kendini öven kişi 2
Küfrederek para kazanacağımı tahmin etmezdim 3
bi çay içelim 1
fitre fidye zekat 2
evde kahvaltı yapamamak 2
Ben bi çay koyup geleyim 2
Üç hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur 1
aşı vurulmaya gerek yok 2
karabük 2
Maskelerin marketlerde de satilmaya başlanması 1
SON İLANLAR
Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak-İlan ertelendi
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam