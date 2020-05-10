Elazığ'da darp ve çıplak fotoğrafla şantaja 6 tutuklama
|10 Mayıs 2020 21:24
|Yazdır
Elazığ'da husumetli oldukları bir kişiyi beyzbol sopasıyla darbedip çıplak görüntülerine çekerek tehdit ettileri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, husumetli oldukları bir kişiyi zorla minibüse bindiren saldırganlar, ellerindeki beyzbol sopasıyla darbetti.
Elbiselerini çıkarıp cep telefonuyla çıplak görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaştıkları mağduru tehdit eden saldırganların yakalanması için polis soruşturma başlattı.
Haklarında "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından yakalama kararı çıkarılan 8 kişi adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan iki şüpheli tutuklandı
10 Mayıs 2020 22:51
|'MİT cenazesi ifşasında bilgiler sistematik biçimde ifşa edildi'
09 Mayıs 2020 11:59
|Şehit MİT mensuplarının ifşa edilmesine davasının duruşması belli oldu
08 Mayıs 2020 14:43
|Metin İyidil'in dosyası Yargıtayda
07 Mayıs 2020 11:20
|Hakan Aygün tahliye edildi
06 Mayıs 2020 11:47
|Fetullah Gülen'in yeğenine tahliye
06 Mayıs 2020 08:02
|Adnan Oktar davasında tutukluluğa devam kararı
05 Mayıs 2020 16:38
|Tepki çeken tahliye kararı itiraz sonucu kaldırıldı
05 Mayıs 2020 07:51
|Kılıçdaroğlu'na tehdit soruşturmasında yeni gelişme
04 Mayıs 2020 23:23
|Ayşe Karaman davası sanığına tahliye
04 Mayıs 2020 11:45