Ercan Taner artık maç anlatmayacak!
Spor spikeri Ercan Taner, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlatmayı düşündüğü ligle ilgili bir kez daha konuştu. Taner, 18 yaşından beri maç anlattığını söyleyerek artık bu işi yapmayacağını söyledi.
|10 Mayıs 2020 22:24
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Spor spikeri Ercan Taner, liglerin açılması halinde maç anlatmayacağını söyledi. Taner daha önce de beIN Sports'tan istifa ettiğini duyurmuştu.
Taner, twitter'dan yaptığı açıklamada 18 yaşından itibaren maç anlattığını söyledi. Ailesinden iki kişinin koronavirüs tedavisi gördüğünü eşinin ise kronik rahatsızlığı olduğunu ifade eden Taner, bundan sonra maç anlatmayacağını kaydetti.
Taner daha önce yaptığı açıklamada beIN Sports'tan istifa ettiğini duyurmuştu.
18 yaşımdan itibaren maç anlatıyorum...Ailemde 2 vakaErcan Taner (@ercantofficial) May 10, 2020
yaşadım...Hepsi iyiler şükür...
Bu yüzden çok sevdiğim bu işi
yapmama kararı aldım...
Saygılarımla...
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