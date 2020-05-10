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Nefes borusuna erik kaçan Alya bebek hayatını kaybetti

Zonguldak'ta, boğazına erik kaçması sonucu yaşamını yitiren 14 aylık Alya Aslan'ın cenazesi toprağa verildi.
 10 Mayıs 2020 22:33
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Nefes borusuna erik kaçan Alya bebek hayatını kaybetti
Zonguldak'ta Feride ve Sezer Aslan çiftinin ikiz çocuklarından biri olan Alya Aslan, dün evlerinde yediği eriğin nefes borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldı. Ailenin durumu fark etmesinin ardından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alya'nın cenazesi, otopsinin ardından merkeze bağlı Hacıali köyünde kılınan namaz sonrası defnedildi.
İhlas Haber Ajansı
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