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Nefes borusuna erik kaçan Alya bebek hayatını kaybetti
Zonguldak'ta, boğazına erik kaçması sonucu yaşamını yitiren 14 aylık Alya Aslan'ın cenazesi toprağa verildi.
|10 Mayıs 2020 22:33
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