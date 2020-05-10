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Annesiz ilk anneler günü

Emine Bulut, eski eşi tarafından kızının yanında katledilmişti. Kızının feryatları tüm Türkiye'nin hafızasından uzun süre çıkmadı. Onun için belki de en zor Anneler Günüydü bugün. O annesinin mezarında geçirdi bu özel günü.
 10 Mayıs 2020 22:40
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Annesiz ilk anneler günü

KIRIKKALE'de, gözleri önünde babası tarafından bıçaklanarak öldürülen annesi Emine Bulut için, 'anne lütfen ölme' diye feryat ederken çekilen görüntüleri ile hafızalara kazınan F.B.B. (11) 'Anneler Günü'nde annesinin mezarını ziyaret etti. F.B.B., annesinin mezarına çiçek bırakıp, dua etti.

Emine Bulut, geçen yıl 18 Ağustos günü, 6 yıl önce boşandığı eşi Fedai Varan tarafından, lokantada bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emine Bulut'un yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ben ölmek istemiyorum' sözleri ile kızı F.B.B.'nin 'anne lütfen ölme' diye feryat ederken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca infiale yol açtı. Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Fedai Varan hakkında, 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Varan'a, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verildi, cezada indirim uygulanmadı.

MEZARA PAPATYA BIRAKIP, DUA ETTİ

Olaydan sonra dedesi Ahmet ve anneannesi Fadime Bulut ile birlikte yaşayan F.B.B., Anneler Günü nedeniyle Yuva Mezarlığı'nda bulunan annesinin mezarını ziyaret etmek istedi. F.B.B. dedesi ve anneannesi ile birlikte çiçek alarak annesinin mezarına gitti. F.B.B. burada mezara papatya bırakıp, dua etti.

'ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN'

Torunu F.B.B ile birlikte kızının mezarını ziyaret eden Fadime Bulut, Kızım hiçbir yerde mutlu olmadı, o katil hiçbir yerde huzur vermedi ona. Tek istediğim onun cezasının daha artması. Acımızı hiç unutamadık. Bizim acımız gibi kimsenin acısı olmadı. Sabah gitti akşama gelmedi yavrum dedi. Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut ise, Allah kimseye yaşatmasın, kolay değil. Allah evlat acısını kimseye vermesin, zor bir acı diye konuştu.
DHA
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