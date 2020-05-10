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Bilim Kurulu Üyesi, en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgını için en iyi ve en kötü senaryoyu açıkladı. En iyi salgın senaryosunu "Yaz gelince bitecek" diyerek açıklayan Tevfik Özlü, en kötü senaryo için "Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek" dedi.
 10 Mayıs 2020 22:44
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Bilim Kurulu Üyesi, en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile ilgili en iyi ve en kötü senaryoyu açıkladı.

Özlü, iyiden kötüye koronavirüs salgını senaryolarını şu sıralamayla verdi:

- Yaz gelince bitecek

- Mevsimsel hastalığa dönüşecek

- Aşı bulununcaya kadar dalgalar halinde devam edecek

- Aşı bulunmayacak, sürü bağışıklığı oluşuncaya kadar yayılacak

- Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek

Alışverişe, pazar yerlerine, marketlere zorunlu değilse Pazartesi veya Cuma değil hafta ortalarında gidelim. Telaş etmeyelim, sabırlı olalım. Sırayla, sosyal mesafeyi koruyarak, birbirimize saygı göstererek hızlıca işimizi görelim.

Vakit geçirmek için dışarıya çıkmayalım, keyif alışverişi yapmayalım. Sadece zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarıya çıkalım. Havalandırmanın iyi olmadığı, insan yoğunluğu fazla olan kapalı alanlardan kaçınalım. Maskemizi usulüne uygun şekilde takalım.

Salgın devam ediyor. Bugün 1542 kişi hastalandı ve 47 yurttaşımızı kaybettik.

Memurlar.Net
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