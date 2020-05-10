Ramazan davulcusu sesiyle herkesi etkiledi
ANKARA'da bir ramazan davulcusunun sosyal medyada yayılan görüntüleri büyük beğendi topladı. Güzel sesi ile ilahiler söyleyerek vatandaşları sahura kaldıran davulcunun o anları paylaşım rekorları kırdı.
|10 Mayıs 2020 23:12
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ANKARA'da bir ramazan davulcusu, söylediği ilahilerle vatandaşları balkonlara kilitledi.
Muhteşem sesiyle dikkatleri üzerine çeken davulcunun videosu, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Sosyal medyadaki yorumlarda, Maniyi okuyan kişinin Eren Coşan olduğu ve Ankara Mamak Belediye başkanı Murat Köse'nin bu uygulamayı Mamak özelinde hayata geçirdiği belirtildi.
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