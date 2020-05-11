24 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
|11 Mayıs 2020 00:07
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı'nca 24 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
13 bin 716 kişiye yaptırım uygulandı
İçişleri Bakanlığı, 13 bin 716 kişiye yaptırım uygulandığını açıkladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
24 ilimizdeki 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararına vatandaşlarımız duyarlı davranarak, yüksek bir oranda uyum sağlamıştır ancak az sayıda da olsa bahse konu kısıtlama kararına uymayan vatandaşımız olmuştur. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 08 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 10 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 13 bin 716 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Ayrıca bugün saat 20.00 itibari ile 39 ilimizdeki 3 belde, 50 köy, 51 mahalle ve 7 mezra olmak üzere toplam 111 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 96 bin 658'dir. Öte yandan 61 ilde, 303 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|11 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
11 Mayıs 2020 00:09
|Çadırda kalan vatandaşla ilgili Emniyetten açıklama
10 Mayıs 2020 23:06
|Kılıçdaroğlu, şehit anneleriyle görüntülü görüştü
10 Mayıs 2020 21:06
|61 ildeki, 303 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
10 Mayıs 2020 21:00
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı
10 Mayıs 2020 20:36
|MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
10 Mayıs 2020 20:30
|47 kişi daha korona'dan hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3 bin 786 oldu
10 Mayıs 2020 19:00
|Eren Bülbül'ün annesini ziyarette duygusal anlar
10 Mayıs 2020 18:29
|Başkan Şahin, annesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı
10 Mayıs 2020 18:16
|Bakanlardan Anneler Günü mesajları
10 Mayıs 2020 18:12