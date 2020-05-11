11 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
11 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları.
|11 Mayıs 2020 00:09
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EKONOMİ
1- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile mart ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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