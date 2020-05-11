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KİT'lere personel alımıyla ilgili KHK'da önemli iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, KİT'lere personel alımı sırasında aranan "6 aydan fazla hapis cezası almamak" hükmünü iptal etti.
 11 Mayıs 2020 04:10
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KİT'lere personel alımıyla ilgili KHK'da önemli iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, Danıştay Onikinci Dairesinin başvurusu üzerine önemli bir iptal kararı aldı.

Mahkeme heyeti oybirliğiyle, KİT'lere sözleşmeli personel alımında aranan "6 aydan fazla hapis cezası almamış olmak" hükmünü, söz konusu düzenlemeyi KHK'ya ekleyen düzenlemenin yetki kanunu kapsamında olmaması nedeniyle iptal etti.

İptal gerekçesinde şöyle denildi:

"42. Kamu hizmetine girme ve hizmete alınmada hangi nitelik ve şartların aranacağı Anayasa'nın 70. maddesi kapsamındadır. İtiraz konusu kural, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kamu görevlisi olarak istihdam edilme şekillerinden biri olan 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak için aranan şartlara ilişkin olduğundan kamu hizmetlerine girme hakkının uygulanmasına dair bir düzenleme niteliği taşımakta ve Anayasa'nın mülga 91. maddesi uyarınca KHK İle düzenlenemeyecek yasak alan İçinde kalmaktadır."

Mahkeme kararı için tıklayın

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