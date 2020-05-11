İran, tatbikata kendi gemisini vurdu
İran donanmasının, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurması sonucunda en az 40 askerin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.
|11 Mayıs 2020 04:25
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İran donanmasının Basra Körfezi'nde yaptığı tatbikat sırasında, donanmaya ait bir geminin yine donanmaya ait bir savaş gemisini vurduğu ve en az 40 askerin hayatını kaybettiği öne sürüldü.
İran medyasında yer alan haberlere göre, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında, İran donanmasına ait Cameran fırkateyni, donanmaya ait Konarek adlı başka bir fırkateyni yanlışlıkla vurdu.
Devrim Muhafızları Ordusuna ait "Cevan" gazetesinin muhabiri Vahid Hacipur, sosyal medya hesabından, olayda en az 40 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti.
İranlı yetkililerden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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