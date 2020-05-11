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Karantina süreci sona erenler, kamu personeline teşekkür mektupları yazdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Romanya, ABD, Senegal ve Moritanya'dan getirilerek yerleştirildikleri Düzce'deki yurtlarda karantina sürecini tamamlayınca tahliye edilenler, duygularını bıraktıkları mektuplarda dile getirdi.
 11 Mayıs 2020 04:35
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Karantina süreci sona erenler, kamu personeline teşekkür mektupları yazdı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurtlarındaki 14 günlük karantina süresi dolanlar tahliye edilince, temizlik için katlara çıkan yurt görevlileri, odalarda mektup ve teşekkür yazıları buldu.

Tahliye edilenlerden Nursemin Metin bıraktığı mektubunda, şunları kaydetti:

"14 gün boyunca her gün sağlık kontrolüne gelen sağlık personeline, 7/24 yurdun bahçesinde nöbet tutan polis memurlarına yine 7/24 yurtta bekleyen ambulans görevlilerine, her gün bizlere lezzetli yemek hizmeti veren Türk Kızılay Düzce ekibine, Düzce Öğretmenevi personeline, AFAD personeline, Necla Pekolcay KYK güvenlik görevlilerine ve tüm yurt personeline bizleri çok güzel ağırladıkları için sabır ve özenle ilgilenen herkese ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim. Bizlerde emeğiniz çok fazla hakkınızı helal edin."

Mirela Doğan'ın bıraktığı mektupta ise şu ifadeler dikkat çekti:

"Bizi ülkemize getiren Dışişleri Bakanlığı mensuplarına, ülkemize geldikten sonra karantina süresince hiçbir eksiklik hissettirmeyen Türk Kızılay ve AFAD mensuplarına teşekkür ederim. İftihar ettiğimi belirtmek isterim. Ayrıca odalarını işgal ettiğimi talebe evlatlarımıza ömür boyu başarılar dilerim."

- "Ülkemizin süper kahramanlarısınız"

Bırakılan isimsiz bir notta, "Bu zorlu süreçte en fazla risk grubunda bulunmanıza rağmen daima güler yüzlüydünüz ve işinizi çok güzel yaptınız. Ülkemizin süper kahramanlarısınız." ifadeleri kullanıldı.

14 gün boyunca en güzel şekilde misafir edildikleri belirtilen isimsiz bir mektupta da, "Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Bu süreçte bizlere destek olan ve yalnız bırakmayan en başta devletimize ilgili bakanlıklarımıza, Düzce Valiliğine, Türk Kızılay Düzce şubesine, AFAD ekibine ve bizimle ilgilenen emeği geçen güler yüzünü eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan herkesin hayatına bir şekilde etki eden koronavirüsün bana bıraktığı Amerika'dan Raziye Begüm Sultan Yurdu'na uzanan bir garip hikayeydi. Daha güçlü Türkiye, daha sağlıklı günlerin temennisiyle." denildi.
Anadolu Ajansı
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