Çocuklar gibi şendiler: Her yer değişmiş sanki

Koronavirüs salgını nedeniyle 50 gündür evinden çıkamayan 65 yaş üstü milyonlarca vatandaş dün 4 saatliğine dışarı çıktı. Park, bahçe ve sahillerde turlayan ileri yaştakiler biraz olsun rahat bir nefes aldı. Polis ekipleri de devriye atarak sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılar yaptı. Türkiye'nin çınarları, yurdun dört bir yanında muhabirlere duygularını şöyle anlattı:

İzzet Tezdemir (Sakarya): "2 aydan beri ilk kez sokağa çıktık. Çok güzel geldi. Ayaklarım iyice karıncalanmış..."

Ayşe Özdemir (Aydın): "Teşekkür ediyorum bize bu saatleri hediye ettikleri için. Hiç olmazsa güneş havası aldık rahatladık."

Hatice Deniz (Manisa): "2 ay sonra dışarı çıkınca gözyaşlarımı tutamadım."

Mustafa Berkel (K.Maraş): "Şu salgın süreci ibretlik bir durum, her şey için Allah'a şükretmek gerekir."

Mahmut Alakuş (Malatya): "Çarşıdayız, demek ki bu işin sonuna geldik. Sağlık olarak dünyada bir taneyiz. Kaç ülkeye yardım ettik. Amerika bile yardım istedi. Böyle bir devlet bulunmaz Allah işlerini rast getirsin."

Hüseyin Koç (Yozgat): "Evde sıkıldık, verilen bu izin çok iyi oldu. 50 gündür evdeyiz, perişan olduk, şimdi bol bol gezeceğim."

Musa Uslu (Konya): "Evde otura otura çok kilo almıştık. Yürümek iyi gelecek."

Havva Tıkız (Manisa): "Her yer değişmiş gibi geldi bana. 2 aydır evdeyim, kimseyi görmedim."

Yaşar Gönen (Kayseri): "Dışarı çıkmayı çok özlemişiz. İnşallah bir an önce bu virüs belasından kurtulmak istiyoruz. Uygulama bizim için çok iyi oldu. Bir sonraki sefere daha çok dışarıda kalırız."

Ayşe Koçyiğit (Kırşehir): "Pazarda alışveriş yapmayı çok özlemişim. Bizim buralarda meşhur olan ve bugünlerde toplanan 'madımak' bitkisini almak için geldim."

Cevat Yaman (Sakarya): "Evde yata yata kemikler duruyor, hareket yok. Biz de parka çıktık."

Muhsin Cefakar (Bolu): "Biraz yürüyelim de bacaklarımız açılsın."