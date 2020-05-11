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İzmir'de AVM'ye silahlı saldırı
Koronavirüs salgını nedeniyle 50 gündür evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü milyonlarca vatandaş dün 4 saatliğine dışarı çıktı. Park, bahçe ve sahillerde turlayıp biraz nefes aldı. Polis ekipleri de devriye atarak sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılar yaptı.
|11 Mayıs 2020 06:10
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İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir AVM'ye pompalı tüfekle ateş açan kişi kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi 4174 sokakta bulunan AVM'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı.
Kafasında kar maskesi bulunan şüpheli, yaklaşık 9 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
AVM'nin güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde çalışma yapan ekipler çok sayıda boş fişek buldu.
Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çevredeki kameraları incelemeye aldı.
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