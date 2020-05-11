Nobel, Hacire Anne'ye verilsin
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemiyle oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtaran Hacire Akar'ın 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini teklif etti
|11 Mayıs 2020 07:27
|Yazdır
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemiyle oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtaran Hacire Akar'ın 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini teklif etti.
Kalsın "Hacire Ana'nın, oğlunu terör örgütünden kurtarmak içi gösterdiği kararlılık, barış mücadelesi verenler için model olacak güçte olup, onun Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi ulus ötesi teröre de verilecek en anlamlı cevap olacaktır" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İbrahim Gökcek için twit atan hakim YARSAV adayı çıktı
11 Mayıs 2020 09:13
|Milli Kütüphane de korunacak
11 Mayıs 2020 08:56
|Korktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan çıktı
11 Mayıs 2020 08:34
|'Yeni normal' için ilk adımlar atıldı: 2 günlük yasak faydalı oluyor mu?
11 Mayıs 2020 08:23
|Korona gitse de izi kalıyor
11 Mayıs 2020 07:44
|Dört günlük sokağa çıkma yasağı masada
11 Mayıs 2020 07:16
|Yasaktan sonraki ilk gün: Pazartesi sendromu
11 Mayıs 2020 06:41
|Meteorolojiden 5 ile sağanak uyarısı - Haritalı
11 Mayıs 2020 06:31
|Çocuklar gibi şendiler: Her yer değişmiş sanki
11 Mayıs 2020 05:09
|Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Bu 2 günde pazar alışverişi yapmayalım
11 Mayıs 2020 04:55