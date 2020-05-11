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Nobel, Hacire Anne'ye verilsin

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemiyle oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtaran Hacire Akar'ın 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini teklif etti
 11 Mayıs 2020 07:27
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Nobel, Hacire Anne'ye verilsin

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemiyle oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtaran Hacire Akar'ın 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini teklif etti.

Kalsın "Hacire Ana'nın, oğlunu terör örgütünden kurtarmak içi gösterdiği kararlılık, barış mücadelesi verenler için model olacak güçte olup, onun Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi ulus ötesi teröre de verilecek en anlamlı cevap olacaktır" dedi.
Memurlar.Net
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