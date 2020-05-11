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Bayram namazı kılınabilecek mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bayram namazını sosyal mesafe şartlarına uyulması kaydıyla kılınmasını istediği ancak buna izin verilmesinin "şu aşamada" gündemde olmadığı belirtildi.
 11 Mayıs 2020 08:06
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Bayram namazı kılınabilecek mi?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımları karara bağlayacak.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, normalleşme ile alakalı çeşitli konular gündeme gelmesi bekleniyor.

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bayram namazını sosyal mesafe şartlarına uyulması kaydıyla kılınmasını istediği de ifade edilirken buna izin verilmesinin "şu aşamada" gündemde olmadığına vurgu yapılıyor.

AVM'LER AÇILDI CAMİLER KAPALI

"AVM'ler açıldı, camiler kapalı" eleştirisine, Erdoğan'ın Bilim Kurulu'nu işaret eden ve önerilere göre adım atıldığına vurgu yapan bir açıklama yapabileceği kaydediliyor.

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