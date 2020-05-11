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Komiser ile emniyet müdürünün eğlence partisi deşifre oldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir müdür ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli bir komiserin salgına rağmen arkadaşları ve bir grup kadınla çiftlik evinde parti düzenlediği ortaya çıktı
 11 Mayıs 2020 08:13
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Komiser ile emniyet müdürünün eğlence partisi deşifre oldu

Müdür ve komiseri deşifre eden ise partinin organizatörlüğünü yapan kişi oldu. Skandal sonrası, emniyet müdürü ve komiserin görev yerleri değiştirildi.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre: Olay nisan ayında yaşandı. Emniyet Müdür Yardımcısı F.E. ile komiser Z.Y., Gölbaşı'nda bir çiftlik evi kiralayıp Fatih T. isimli eğlence organizatörüyle irtibata geçti. Fatih T., belirtilen adrese yabancı uyruklu bir grup kadın getirdi. Saatler süren içkili ve müzikli eğlencenin ilerleyen dakikalarında alkolün etkisiyle organizatör Fatih T. instagram hesabından canlı yayın yaptı.

Görev değişikliği

Görüntüleri fark eden Ankara Emniyeti'nde görevli polis memurları ise eğlence anlarını kaydederek Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a ulaştırdı. Yılmaz, emrindeki polislerin görev yerini değiştirdi. İki emniyet mensubu da mevcut görev yerlerinden alınarak, ilçe emniyet müdürlükleri emrinde görevlendirildiler.
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