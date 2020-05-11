Komiser ile emniyet müdürünün eğlence partisi deşifre oldu
|11 Mayıs 2020 08:13
|Yazdır
Müdür ve komiseri deşifre eden ise partinin organizatörlüğünü yapan kişi oldu. Skandal sonrası, emniyet müdürü ve komiserin görev yerleri değiştirildi.
Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre: Olay nisan ayında yaşandı. Emniyet Müdür Yardımcısı F.E. ile komiser Z.Y., Gölbaşı'nda bir çiftlik evi kiralayıp Fatih T. isimli eğlence organizatörüyle irtibata geçti. Fatih T., belirtilen adrese yabancı uyruklu bir grup kadın getirdi. Saatler süren içkili ve müzikli eğlencenin ilerleyen dakikalarında alkolün etkisiyle organizatör Fatih T. instagram hesabından canlı yayın yaptı.
Görev değişikliği
Görüntüleri fark eden Ankara Emniyeti'nde görevli polis memurları ise eğlence anlarını kaydederek Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a ulaştırdı. Yılmaz, emrindeki polislerin görev yerini değiştirdi. İki emniyet mensubu da mevcut görev yerlerinden alınarak, ilçe emniyet müdürlükleri emrinde görevlendirildiler.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İzmir'de AVM'ye silahlı saldırı
11 Mayıs 2020 06:10
|Nefes borusuna erik kaçan Alya bebek hayatını kaybetti
10 Mayıs 2020 22:33
|2 ay sonra sokağa çıkan yaşlı çifte, motosiklet çarptı
10 Mayıs 2020 18:40
|Polisten kaçtı, kaza yaptı ama cezadan kurtulamadı
10 Mayıs 2020 18:26
|Gaziantep'te özel harekatlı 'torbacı' operasyonu: 17 gözaltı
10 Mayıs 2020 17:20
|Baldızını ve bacanağını öldürdü, cinayeti eşine dinletti
10 Mayıs 2020 13:34
|Babaannesi ve dedesini darp etti yetmedi paralarını alıp gitti
10 Mayıs 2020 09:42
|Erzurum'da eski uzman çavuş baldızı ve bacanağını öldürdü
10 Mayıs 2020 01:33
|İtfaiye merdiveni devrildi: İki itfaiye eri hayatını kaybetti
09 Mayıs 2020 23:56
|Zabıt katibi Ömer'den 10 aydır haber alınamıyor
09 Mayıs 2020 22:40