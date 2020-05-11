İnfaz yasasının AYM'ye esastan götürülmesinde tereddüt yok

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: CHP'nin hükümlülere infaz indirimi getiren yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapacağı ikinci başvurunun, parti içindeki çekinceler nedeniyle iptal edilebileceği tartışmalarına nokta konuldu. Başvuru dilekçesini hazırlayan İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, "Esastan başvuruyu yapacağız. Burada hiçbir tereddüt yok" dedi. CHP, infaz kanununun iptali istemiyle AYM'ye ilk başvurusunu 22 Nisan'da "şekil" yönünden yaptı. Başvuruda, düzenlemenin af niteliğinde olduğu, bu nedenle TBMM'de beşte üç çoğunlukla, yani 360 milletvekilinin kabul oyuyla yasalaşması gerektiği belirtildi. CHP, kanunun salt çoğunlukla yasalaşma şeklinin Anayasa'ya ve TBMM İç Tüzüğü'ne aykırı olduğunu savunuyor.

CHP'nin AYM'ye "esas" yönünden başvuru yapması için ise 15 Haziran'a kadar süresi bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun, Prof. Dr. Kaboğlu'na emanet ettiği başvuru çalışmaları detaylı bir şekilde yürütülüyor. Bu kapsamda, 69 maddelik kanunda, iptali istenecek madde sayısının yaklaşık 20'ye yükseldiği aktarıldı.

'Kırmızı çizgi' endişesi

CHP, "siyasi ve düşünce suçları" olarak ifade ettiği, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren bazı suçların da infaz indirimi kapsamına girmesini istiyor. Ancak "yaşam hakkı" ve "eşitlik ilkesi" çerçevesinde yapılacak bir başvurunun kabul edilmesi halinde, CHP'nin "kırmızı çizgimiz" dediği; cinayet, cinsel istismar ve uyuşturucu suçlarının da kapsama gireceği endişesi var. Bu ihtimalin önüne geçmek için iptali istenecek maddeler ve gerekçeleri özenle değerlendiriliyor. Ancak parti hukukçuları, tüm bu gayretlere rağmen AYM'nin bu suçları da kapsama alma riskinin bulunduğunu belirtiyor. Bu risk nedeniyle esastan başvurunun yapılmaması ihtimali de dillendiriliyordu.

'Hassas çalışma'

Ancak Kaboğlu, bu yöndeki iddialara net bir dille karşı çıktı. Milliyet'e konuşan Kaboğlu, "Esastan başvuruyu yapacağız. Burada hiçbir tereddüt yok" dedi. Çok kapsamlı ve hassas bir çalışma yürüttüklerini anlatan Kaboğlu, AYM'nin "şekil" yönünden yapılan başvuruyu karara bağlamasını beklemeden, "esas" başvurusunu yapacaklarını kaydetti. Kaboğlu, "Şekil yönünden yapılan başvurunun ne zaman sonuçlanacağını kestirmek zor. O yüzden onun sonucunu bekleyemeyiz. Madem ki bu kanun Anayasa'ya aykırı diyoruz o yüzden şekil başvurusuyla bağlantılı tutmak doğru olmaz" dedi.

AYM'ye başvuru gününe Kılıçdaroğlu karar verecek

Çalışmasını büyük ölçüde tamamlayan Kaboğlu'nun farklı hukukçulardan gelen önerileri de değerlendirdiği, bu nedenle geçen hafta yapılması beklenen başvurunun bir süre geciktiği öğrenildi. Kaboğlu'nun birkaç gün içinde dilekçeyi Kılıçdaroğlu'na sunacağı, başvurunun ne zaman yapılacağına da CHP liderinin karar vereceği bildirildi.