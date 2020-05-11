1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Yeni normal' için ilk adımlar atıldı: 2 günlük yasak faydalı oluyor mu?

Yeni normal' dönem için ilk adımlar atıldı. 4 aşamalı normalleşme planına göre hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının bayram sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor. Ancak 2 günlük yasağın ardından özellikle çarşı-pazarlar ve trafikteki yoğunluk "Yasak işe yarıyor mu?' sorusunu akıllara getiriyor.
 11 Mayıs 2020 08:23
Yazdır
'Yeni normal' için ilk adımlar atıldı: 2 günlük yasak faydalı oluyor mu?

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek hafta sonu yasağı başlamadan, cuma günü bir tweet attı. Şöyle diyor: "Son iki günü görünce hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının çok işe yaramadığına iyice kanaat getirdim. Böyle giderse 2. dalga ekime kalmaz. Herkes virüsü unutmuş. Ne çabuk!"

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre: Bunun üzerine Prof. Dr. Tükek'i arayıp henüz aşı bulunmamış, tehlike geçmemiş olmasına rağmen neden bu kadar çabuk rehavete kapıldığımızı sordum. Tükek, "2 gün eve kapanınca 'Ben üzerime düşeni yaptım, sorumluluğum bitti' gibi bir algı oluştu sanırım. Buna bir de 'Rakamlar iyiye gidiyor' açıklamaları eklenince insanlar kuralları gevşetmeye başladı. Oysa virüs dışarıda ve tehlikeli" diyor.

VAKA SAYISI 100 OLMADAN NORMALLEŞME OLMAZ

Tükek, birkaç gündür hiç ummadığı yerlerden, birçok insanın korona pozitif olduğuna dair yeni haberler aldığını belirtirken "Benim çevremden gözlemlediğim, yeniden artmaya başladı. İnşallah yanılıyorumdur. Bir yerde 8 kişide birden çıktı. Normalleşme denilince insanlar eski normal sanıyor. Bunda tabii ki ramazan ayında olmamızın da etkisi var. Marketlerde çok büyük kalabalıklar oluşuyor. Herkes evde, ihtiyaçlar fazla. Bu kontrolsüz kalabalık devam ederse 'normalleşme' yarım kalacak gibi! Günlük vaka sayısı 100'ün altına inmedikçe virüsü bitti kabul edemeyiz. Binin altına düşmedikçe ise bir normalleşmeden söz edilmemeli" diyor.

Tükek'in 2 günlük hafta sonu yasağına alternatif bir de önerisi var: "Belki kontrollü yasağa dönüştürülürse daha iyi olur. Mesela öğlen 2'ye kadar. Komple yasak olunca ertesi gün insanların dışarı çıkma özlemi ve ihtiyaç listesi kabarıklaşıyor."

"GÜVENLİ TEK YER EVİNİZDİR"
Bilim Kurulu üyesi Prof. Tr. Tevfik Özlü, 2 günlük de olsa sokağa çıkma yasaklarının hayli etkili olduğu görüşünde.

Özlü "Rakamlar daha iyiye gidiyor. Ama ne zaman bunu söylesek, neden bilmiyorum, yanlış anlaşılıyor. Bu söylediğimizden 'Her şey normale döndü' gibi bir anlam çıkarılması çok yanlış. Trafik mesela, COVID-19 öncesi duruma dönmüş durumda. Evet, dışarıya çıkacağız ama ihtiyaç halindeyse çıkılacak. İnsanlar yasaktan çıkınca 'ışığı görmüşçesine' kendilerini sokağa atıp, rahatlamak istiyorlar sanırım. Bu sosyalleşme isteğini minimum düzeyde tutmak lazım. Güvenli olan tek yer evdir" diyor.

ESKİ RUTİNLER RAFA
Prof. Dr. Özlü şöyle devam ediyor: "Birkaç gün önceki rakamlara bakin. 2 bine yakın vatandaşımız yeni hasta oldu. Yani, virüs hasta etmeye ve öldürmeye devam ediyor. Bunu görmezden gelemeyiz. Rakamlar iyi. Başarıya yakınız ama bu sorun bitti demek değil. Dikkat etmez, tedbirlere uymazsak tekrar istemediğimiz bir noktaya evirilebiliriz. Virüs hep bir yerlerde ve bizi tehdit ediyor olacak. Biz ise tedbir alarak virüsten hayatımızı geri alacağız. Yalnız bunu yaparken eski rutin ve ezberleri artık bir rafa kaldırmak gerekli. Kontrollü sosyal hayatımız olacak. Mesela markete mi gideceksiniz? Çok acil değilse en tenha saatlerde gitmeye çalışın. Pazartesi değil de salı gidin."

AKSESUVAR DEĞİL
Sokağa sadece işi olanın çıkması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özlü, "Hava alayım, arkadaşımı göreyim, biraz eğleneyim diyerek sokağa çıkmak yanlış. Bir de görüyorum ki maske takmayanlar var. Büyük hata. Kim hasta kim değil nereden bilip, kendinizi nasıl koruyacaksınız bu görünmez virüse karşı. Bazı takanlar da sanki aksesuvarmış gibi takıyor. Ağzımizı, burnumuzu, çenemizi kapamadan o maske hiçbir işe yaramaz. Tabii bir de sosyal mesafe kuralımız var. En az 2 metre. Yanı sıra el hijyenini de asla ihmal etmemek gerekli. Bir de pek dikkate alınmıyor ama ortam havalandırması önemli. Kapalı yerlerde yeterli temiz hava sirkülasyonu olması çok önemli" diyor.

"YANGIN SÖNMEDİ, SOĞUTMADAYIZ"
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş: "Şu an yangın sönmedi, soğutma çalışmaları yapıyoruz. O nedenle sanki yangın sönmüş gibi davranmayın. Sadece sokağa çıkma meselesi değil, maalesef görüyoruz ki aynı apartmanda oturan aileler, baba-oğul-kızlar birbirlerine rahatça iftara, sahura gidip geliyorlar. Aman yapmayın! Kendinizi ve sevdiklerinizi tehlikeye atmayın. Hastalığın 'sessiz' taşıyıcıları yani asemptomatik kişilerin aramızda, yakınımızda olduğunu unutmayın."

CİDDİ CEZA GEREK

Dökmetaş şöyle devam ediyor: "Yerel yönetimlerle valiliklerin pandemi kurulları maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda bana kalırsa ciddi cezalar getirmeli. Özellikle de hastalığın yoğun olarak görüldüğü şehirlerde. Zira bazı insanlarımız maalesef sözle ikna olmuyor. Bugün iş gereği dışarıya çıktım. Baktım iki hanım dip dibe oturuyor. Hemen gittim yanlarına, uyardım. Ama artık uyarıya bile gerek olmaması lazım. Biz biliyoruz ki bu virüs görünmez. Sen arkadaşını temiz-sağlıklı sanıyor olabilirsin ama öyle olduğu anlamına gelmez. Bu süreci sağlıkla atlatabilmek için herkes taşın altına elini koymalı. Bir süre daha üzerine düşeni yapmalı."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İbrahim Gökcek için twit atan hakim YARSAV adayı çıktı
11 Mayıs 2020 09:13		 Milli Kütüphane de korunacak
11 Mayıs 2020 08:56
Korktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan çıktı
11 Mayıs 2020 08:34		 Korona gitse de izi kalıyor
11 Mayıs 2020 07:44
Nobel, Hacire Anne'ye verilsin
11 Mayıs 2020 07:27		 Dört günlük sokağa çıkma yasağı masada
11 Mayıs 2020 07:16
Yasaktan sonraki ilk gün: Pazartesi sendromu
11 Mayıs 2020 06:41		 Meteorolojiden 5 ile sağanak uyarısı - Haritalı
11 Mayıs 2020 06:31
Çocuklar gibi şendiler: Her yer değişmiş sanki
11 Mayıs 2020 05:09		 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Bu 2 günde pazar alışverişi yapmayalım
11 Mayıs 2020 04:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dört günlük sokağa çıkma yasağı masada
MİT'in Kenya'da kurtardığı İtalyan kadın, Müslüman oldu
KİT'lere personel alımıyla ilgili KHK'da önemli iptal kararı
Çadırda kalan vatandaşla ilgili Emniyetten açıklama
Bir sözlü sınavda, tüm komisyon üyelerinin aynı notu vermesi normal mi?
Komiser ile emniyet müdürünün eğlence partisi deşifre oldu
Bayram namazı kılınabilecek mi?
Korona gitse de izi kalıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Bu 2 günde pazar alışverişi yapmayalım
Korktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cumhurbaşkanlığı seçim sisteminin değişmesi 2
Sahibinden kiralık ve satılık ilan verene ceza 4
kuaför ücretinin yüzde 40 zamlanacak olması 5
konuşması en güzel dil 4
sevda noyan 3
sevda noyan'ın italyan vatandaşı olması 4
kızıl ordu korosundan mehter marşı 3
beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak 4
destan yazmak 3
muğla girişinde 4 km kuyruk olması 1
SON İLANLAR
Kayseri Üniveritesi İşçi Alacak
Darphane ve Damga Matbaası İşçi Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 34 sağlık personeli alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 personel alacak
Selçuklu Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak-İlan ertelendi
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam