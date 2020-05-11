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'Türkiye deposunu 'ucuz petrolle' fulledi'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'Türkiye deposunu ucuz petrolle fulledi' dedi.
 11 Mayıs 2020 08:30
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'Türkiye deposunu 'ucuz petrolle' fulledi'

Hürriyet Gazetesinden Didem Özel Tümer, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile röportaj gerçekleştirdi.

Röportajda Bakan dönmez, 'Türkiye deposunu ucuz petrolle fullediği' belirtti.

Bakan Dönmez'in açıklamaları:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol fiyatlarının düşmesiyle Türkiye'nin 15.8 milyon metreküplük ham petrol ve akaryakıt depolarını doldurmaya başladığını söyledi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki aramalarını sürdüreceğini de vurgulayan Dönmez, petrol fiyatlarının dibe vurduğu, artan maliyetler nedeniyle uluslararası enerji şirketlerinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ara verdiği dönemi Milliyet'e değerlendirdi.


Enerji Bakanı petrol krizini Milliyet'e değerlendirdi: Türkiye depoyu ucuz petrolle 'full'ledi

Düşük fiyat sürer

Petrol fiyatlarının 2018 - 2019 dönemindeki seviyesine tekrar ulaşabilmesinin 2022'yi bulabileceğini söyleyen Dönmez, Türkiye'nin fırsatı kullanarak depolarını ucuz petrol ile doldurduğunu açıkladı. Video konferans ile görüştüğümüz Bakan Dönmez, özetle şunları söyledi:

Petrol piyasasında inanılmaz bir dönem yaşanıyor. Krize ilişkin değerlendirmeniz nedir?

Bu kriz üreticilerin müşteriye bağımlılığını ortaya koydu. Üretim, krizden önce günlük 100 milyon varil civarıydı. Her yıl yüzde 1 talep artışıyla gidiyordu. Bazı ülkelerde tüketim neredeyse yüzde 50'lere kadar azaldı. Hele uçakların kullandığı jet yakıtı...

Ülkemizde hazirandan sonra talepte bir miktar artış öngörüyoruz. Muhtemelen Avrupa açısından da öyle olacak. Ama 2018 - 2019'daki seviyelere gelebilmek 2022'yi bulabilir. Bir ay içinde depolar dolu hale gelecek gibi gözüküyor. Kriz sonrası talep yeniden toparlanmaya başladığında da bu kez arz talebi karşılamakta zorlanılabileceği için fiyatlar beklenenin üzerinde artabilir. Ancak düşük fiyat bir süre daha devam edebilir gibi görünüyor.

Büyük ölçüde tamam

Türkiye açısından durum ne?

Bizim gibi talebi yoğun ülkeler açısından fiyatların düşmesi elbette sevindirici. Ama bunu avantaja dönüştürüyor olmak için kullanıyor olmak lazım. Evinizdeyseniz, en fazla aracınızın deposunu doldurur beklersiniz. Bir depoluk avantajınız olur. Biz ne yapıyoruz? Ülkemizdeki akaryakıt ve ham petrol depolarımızı büyük oranda doldurmaya başladık.

Ham petrol ve akaryakıt, kamu ve özel sektör toplam stok kapasitesimiz 15.8 milyon metreküp. LPG stok kapasitesi de 924 bin metreküp. Operasyonel olarak bu miktarın yüzde 25 civarında bir boşluk bırakmak gerekiyor. Kalan kapasitenin de yüzde 90'ı dolu diyebiliriz.
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