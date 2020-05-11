Milli Kütüphane de korunacak

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığına bir önerge verdi. Milli Kütüphanenin eşi ve benzeri olmayan 3 milyon civarında esere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Tığlı, önergesinde "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin açılmasının ardından lağvedileceği söylenmektedir. Milli Kütüphane hizmet vermeye devam edecek midir? Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi ile aynı anda hizmet vermesi mümkün değil midir? Buradaki eserler Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne nakledilecek midir?" sorularını yöneltti.

KAPATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Bakan Ersoy, Milli Kütüphane ile ilgili merak edilen sorulara verdiği yanıtta şunları kaydetti:

"Milli Kütüphane, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum adımları kapsamında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak yeniden yapılandırılmıştır. Şahıslar ve kurumlar tarafından bağış kabul edebileceği, TRT tarafından yayımlanan eserlerden tarihi ve kültürel değeri haiz olanların birer nüshasının Milli Kütüphanede saklanacağı ile bünyesinde çalışma yapacak bir Bibliyografya Merkezinin varlığı hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda kapatılması söz konusu değildir.

73 YILLIK GURUR KAYNAĞIMIZ

Milli Kütüphane'nin materyal sağlama, kataloglama sınıflama, bibliyografya hazırlama, koleksiyon koruma gibi teknik şubelerinin yanı sıra kitap koleksiyonu, süreli yayınlar koleksiyonu, kitap dışı materyaller koleksiyonu, yazma ve nadir eserler koleksiyonu ile dijital koleksiyon hizmetleri gibi tüm hizmet birimleri aynen korunmuştur. 73 yıllık gurur kaynağımız Milli Kütüphane geçmişten devraldığı hizmetlerine aynı şekilde devam etmektedir.

OLASI SENARYOLARA HAZIR

Planlaması yapılan ek depo yapımında nihai aşamaya yaklaşılmış durumdadır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik tahribat unsurlarına karşı önlemlerin alındığı, doğal afetler ve yangın, sabotaj, terör saldırısı gibi olası senaryoların da göz önünde bulundurulduğu yeni depo bölümünün kullanıma açılmasıyla birlikte, her birinden yalnızca bir adet bulunan kitap ve eserlerin kullanım ömürleri uzayacak ve raf uzunluğu mevcut 70 kilometreden 170 kilometreye çıkacaktır.